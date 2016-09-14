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Украина подала запрос о консультациях с РФ в ВТО по ограничениям транзита

Экономика и бизнес
14 сентября, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Минэкономразвития РФ совместно с заинтересованными ведомствами "внимательно изучит запрос Украины и содержащиеся в нем аргументы"
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Украина направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через территорию РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития России.

"Консультации, которые продолжатся в течение 60 дней, - обязательная досудебная стадия разрешения спора. Если в течение этого срока стороны не найдут взаимоприемлемое решение, сторона, инициировавшая консультации, имеет право потребовать учреждения третейской группы", - отмечается в сообщении.

Минэкономразвития РФ совместно с заинтересованными ведомствами "внимательно изучит запрос Украины и содержащиеся в нем аргументы".

История вопроса

С 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. В сложившихся обстоятельствах Россия, как заявил МИД РФ, вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговли. Так, до отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин. Обнуление ставок таможенных пошлин при ввозе европейских товаров на Украину могло привести к их неконтролируемому перетоку на территорию РФ.

В связи с приостановкой действия договора о ЗСТ в отношении Украины президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан через территорию России. Указ президента от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через РФ осуществляются только с территории Белоруссии при условии применения к грузовым отсекам средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС.

1 июля Путин внес изменения в указ, распространив содержащиеся в нем требования на Киргизию и продлив его действие до 31 декабря 2017 года.

В свою очередь Украина распространила заявление в рамках ВТО о своем негативном отношении к изменениям, принятым в связи с указом президента РФ.

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