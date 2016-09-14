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Объем торгов нефтепродуктами на бирже в Санкт-Петербурге снизился на 8,26%

Экономика и бизнес
14 сентября, 20:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, сентября. /ТАСС
Объем торгов в натуральном выражении также уменьшился на 7,14%
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Объем торгов в секции нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в стоимостном выражении упал в среду по сравнению с предыдущим торговым днем на 8,26% - до 2,1 млрд руб., следует из материалов биржи.

Инфографика Цены на нефть за 40 лет Цены на нефть за 40 лет

Инфографика ТАСС

Объем торгов в натуральном выражении также уменьшился на 7,14% - до 61,48 тыс. т. При этом объем продаж бензинов составил 28 тыс. т, дизельного топлива - 24,3 тыс. т.

Цена на бензин "Премиум-95" составила 42,34 тыс. руб. за т (-0,2%), бензин "Регуляр-92" - 38,7 тыс. руб. за т (-0,34%), летнее дизельное топливо - 34,78 тыс. руб. за т (-0,6%), на мазут цена не изменилась - 9,87 тыс. руб. за т.

В секции срочного рынка СПбМТСБ по состоянию на 15:00 мск было заключено 10 сделок общим объемом 101 контракт на 3,7 млн руб.

Согласно приказу Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 2013 г., минимальная величина продаваемых в месяц на биржевых торгах автомобильных бензинов, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей должна составлять 10% от нефтепродуктов, производимых или реализуемых компаниями, занимающими доминирующее положение на соответствующих рынках. Для мазута эта величина составляет 2%.

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