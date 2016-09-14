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Индия выделит $1 млрд на поддержку и развитие Афганистана

Экономика и бизнес
14 сентября, 21:00 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
В Дели выразили готовность рассмотреть дальнейшие запросы Кабула в таких областях, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индия выделит $1 млрд для поддержки и развития Афганистана, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом ИРА Ашрафом Гани, прибывшим в Нью-Дели.

"Индия выделит $1 млрд для поддержки единого, суверенного, демократического, мирного, стабильного и процветающего Афганистана, - заявил Моди. - Мы также будем способствовать дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества".

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в регионе, выразили серьезную обеспокоенность по поводу продолжающегося использования терроризма и насилия для достижения политических целей и согласились с тем, что это явление представляет самую большую угрозу для стабильности и прогресса во всем мире.

Обе стороны подписали соглашения о взаимной выдаче уголовно преследуемых лиц, о сотрудничестве по гражданским и коммерческим делам, а также меморандум о взаимодействии в области мирного использования космического пространства.

Премьер-министр Индии выразил готовность рассмотреть дальнейшие запросы Афганистана в таких областях, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, профтехобразование, а также в расширении прав и возможностей женщин, энергетике, развитии инфраструктуры и укреплении демократических институтов. Он предложил поставлять медикаменты мирового класса по низким ценам из Индии и наладить сотрудничество в области солнечной энергетики на основе взаимосогласованных инструментов.

Стороны также обсудили ускоренную реализацию подписанного в мае 2016 года трехстороннего соглашения с участием Афганистана, Индии и Ирана по проекту развития порта Чабахар и связанного с ним транспортного коридора.

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