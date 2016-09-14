Инвестиции в глобальную энергетику в 2015 г. упали на 8%, до $1,8 трлн

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в глобальную энергетику по итогам 2015 года уменьшились на 8% и составили $1,8 трлн на фоне снижения добычи нефти и газа, а также роста денежных вливаний в возобновляемые источники энергии и электроэнергетические системы. Такая информация содержится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мы видим резкий сдвиг инвестиций в сторону более чистых источников энергии, в том числе и из-за правительственной политики стран. Наш отчет наглядно демонстрирует, что меры со стороны государств могут работать в плане перехода на альтернативные источники энергии", - отмечает исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

По итогам 2015 года главным инвестором в энергетическую отрасль стал Китай, сместив США с первого места, которые Штаты занимали последние три года. В прошлом году инвестиции Поднебесной составили $315 млрд, преимущественно в сектор электроэнергии.

США потратили на энергетику в прошлом году $280 млрд, при этом по сравнению с 2014 г. инвестиции снизились на 21%, в том числе и из-за низких цен на нефть.

Расходы на добычу нефти на Ближнем Востоке и России остались на довольно высоком уровне, что позволило российским и ближневосточным национальным нефтегазовым компаниям увеличить долю инвестиций на разведку нефти и газа до 44%.

Этому, в частности, способствовала относительно низкая стоимость разработки месторождений в этих регионах, а также курс местных валют, что смягчило падение цен на нефть и помогло нарастить инвестиции, отмечается в докладе МЭА.

В то время как на страны Ближнего Востока приходится более одной трети добываемой нефти в мире, доля инвестиций в нефтяную отрасль в 2015 году составила лишь 12% из-за низких затрат на бурение. При этом в России капзатраты в рублевом выражении даже увеличились, что поспособствовало стабилизации производства нефти на уровне постсоветских максимумов.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии в целом в мире по итогам 2015 года составили $303 млрд, или почти пятую часть от общих расходов в энергетике в прошлом году.

Ранее в апреле американский инвестиционный банк Goldman Sachs сообщал, что добыча нефти в России в 2017 году может приблизиться к рекорду СССР и составить 11,4 млн баррелей в сутки. А по итогам 2016 г. аналитики Goldman Sachs ожидают прироста нефтедобычи в РФ на 1,4%, в 2017 году - на 1,8% в годовом выражении.