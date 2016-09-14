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"Газпром": поставки газа во Францию в 2016 году выросли на 27,3%

Экономика и бизнес
14 сентября, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Во время визита во Францию глава компании Алексей Миллер обсудил с гендиректором EDF вопросы создания новых маршрутов для экспорта газа в Европу с учетом возобновления "Турецкого потока"
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Поставки российского газа во Францию с 1 января по 13 сентября 2016 г. выросли на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8 млрд куб. м. Об этом сообщается в пресс-релизе "Газпрома" по итогам визита делегации российской компании во главе с Алексеем Миллером во Францию.

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Во время визита глава "Газпрома" обсудил с гендиректором EDF Жаном-Бернаром Леви вопросы создания новых маршрутов для экспорта российского газа в Европу с учетом возобновления проекта "Турецкий поток". Кроме того, в рамках рабочей встречи с председателем совета директоров ENGIE Жераром Местралле глава российской компании Алексей Миллер обсудил текущее состояние и перспективы развития сотрудничества, в том числе по проекту "Северный поток-2".

В 2015 году экспорт российского газа во Францию составил 9,7 млрд куб. м, что на 36,8% выше показателя 2014 года.

24 февраля 2016 года "Газпром", Edison SpA (входит в состав EDF) и DEPA SA подписали "Меморандум о взаимопонимании в отношении поставок природного газа из России по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию". Стороны намерены максимально использовать результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта ITGI Poseidon.

С компанией ENGIE "Газпром" взаимодействуют в области поставок газа и его транспортировки ("Северный поток"). Компании также сотрудничают в области научно-технического развития и обучения персонала, реализуют совместные проекты в сфере культуры.

"Северный поток-2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.

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Миллер, Алексей Борисович
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