МВФ выделил Киеву $1 млрд

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Совет директоров Международного валютного фонда завершил в среду вечером второй обзор антикризисной программы Украины и выделил Киеву кредитный транш в размере примерно $1 млрд. Об этом официально сообщила пресс-служба фонда.

Программа МВФ для Украины В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев ранее успел получить два транша $5 млрд и $1,7 млрд.

Указывается, что общий объем средств, предоставленных Украине в рамках программы, достиг теперь $7,62 млрд. Других подробностей не приводится.

Как стало ранее известно корреспонденту ТАСС из осведомленных источников, Совет в ходе заседания наметил также планы на будущее. Предполагается, что в случае выполнения программных критериев Украина сможет в ноябре получить транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале будущего года - еще один, примерно на $2 млрд.

Сами критерии подверглись существенному пересмотру, что для программы, столь долго находившейся в "подвешенном" состоянии, в целом не удивительно. Но официально эта программа считается продолжающейся и общий размер ее не изменен.

Обзоры ее предполагается впредь производить раз в квартал.

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Путь к выделению средств со стороны США и ЕС

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко подтвердила предоставление стране очередного транша от МВФ.

"Решение фонда открывает путь к выделению финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов Америки в объеме 1 млрд и Евросоюза - макрофинансовой помощи в рамках дополнительных €600 млн, других международных финансовых организаций", - заявил глава украинского государства.

По словам главы украинского государства, это позволит стране "держать стабильность гривны, зафиксировать достигнутую макроэкономическую стабилизацию и поддержать первые ростки экономического роста". "На уровне бюджета 2017 года, проект которого будет представлен на днях, мы сможем сделать первые шаги по повышению социальных стандартов, - сказал он.

Порошенко также выразил уверенность, что "глобально в этой истории речь идет не о деньгах". "Положительное решение МВФ свидетельствует о том, что мир признает - на Украине происходят реформы, на Украине происходят качественные и позитивные изменения, и страна движется в правильном направлении", - сказал он, назвав предоставление средств "высокой оценкой реформ".

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Позиция России и долг в $3,75 млрд

Россия заранее предупреждала о намерении голосовать против завершения второго обзора, в частности, из-за того, что Киев не проявляет добросовестного подхода к переговорам о своей просроченной суверенной задолженности перед Москвой.

Прежде наличие такой задолженности считалось непреодолимым препятствием для выделения кредитной поддержки МВФ, но даже после отмены такого ограничения по новым правилам к должнику должен предъявляться критерий добросовестности. В данном случае Совет директоров МВФ в целом счел, что этот критерий не нарушен.

Публично фонд в последнее время всегда говорил по этому поводу, что сам не участвует в долговых переговорах между Россией и Украиной, но следит за ними и призывает все стороны искать "конструктивный подход" для скорейшего улаживания разногласий.

Судебное заседание по иску России к Украине по взысканию долга, который был подан в феврале, состоится в Высоком суде Лондоне 17 января 2017 года.