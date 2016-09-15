Лагард увидела признаки оздоровления экономики Украины

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард считает, что на Украине наблюдаются признаки оздоровления экономики. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой фонда в связи с тем, что Совет директоров МВФ завершил второй обзор антикризисной программы Украины и выделил Киеву кредитный транш в размере $1 млрд.

"Желанные признаки"

По мнению Лагард, "желанные признаки оздоровления наблюдаются на Украине, несмотря на сложные внешние условия и жестокий экономический кризис".

"Активность повышается, инфляция быстро отступает, доверие повышается, - указывает высокопоставленный специалист. - Растут общие размеры международных резервов и банковских вкладов. Хотя социально-экономические издержки кризиса велики, в обозримой перспективе (экономический) рост, как ожидается, будет выше".

Директор-распорядитель МВФ ставит этот прогресс в заслугу действующим властям в Киеве.

В частности, она отмечает "здравую макроэкономическую политику, смелые шаги по выведению тарифов на энергию на уровень самоокупаемости, а также меры по санации банковской системы". Вместе с тем она предупреждает, что "политическая решительность" потребуется и впредь с учетом ожидающих Украину "существенных вызовов".

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Нужна пенсионная реформа

Ключом к обеспечению среднесрочной устойчивости экономики на Украине Лагард считает "дальнейший прогресс в сфере финансово-бюджетных реформ".

"Властям необходимо избегать таких изменений налоговой политики, которые ведут к более высоким дефицитам", - замечает она, предлагая делать упор на улучшении налогового и таможенного администрирования.

"Более того, параметрическая пенсионная реформа имеет ключевое значение для того, чтобы сократить крупный структурный дефицит пенсионного фонда, содействовать уменьшению финансово-бюджетных дефицитов и госдолга и создать возможности для выведения пенсий со временем на устойчивые уровни", - добавляет Лагард.

Дать старт процессам против коррупционеров

На ее взгляд, денежно-кредитная политика на Украине проводится сейчас достаточно умело, и "реформы финансового сектора начинают приносить результаты". Глава аппарата МВФ призывает и впредь уделять приоритет снижению темпов инфляции и восстановлению международных резервов - "с тем, чтобы создать возможности для постепенной отмены сохраняющихся административных мер" в данной сфере.

По ее оценке, властям страны необходимо "и дальше укреплять банковскую систему путем рекапитализации, прекращения "родственного кредитования" и урегулирования ситуации вокруг проблемных активов".

Для устойчивого оздоровления необходимо завершить структурную трансформацию украинской экономики, продолжает Лагард. По ее убеждению, "на этом направлении еще много работы, включая борьбу с коррупцией и улучшение управления" в экономике и бизнесе. Создание равных для всех "правил игры" и одинаковое правоприменение "крайне важны для привлечения инвестиций", - указывает высокопоставленный специалист.

"Необходимо дать решительный старт реструктуризации и диверсификации госпредприятий, а также судебному преследованию коррупционных дел на высоком уровне", - добавила она.

Разобраться с просроченными долгами

Наконец, не обходит Лагард вниманием и проблемы, связанные с суверенной задолженностью Украины.

Напоминая, что "международные партнеры Украины оказывают существенную финансовую и техническую поддержку усилиям по укреплению ее экономики", она указывает, что сохранение такой поддержки "по-прежнему важно для успеха программы".

"Завершение реструктуризации суверенных долгов, находившихся в руках частных держателей облигаций, было важным шагом к тому, чтобы вывести долг обратно на устойчивую траекторию, - констатирует директор МВФ. - Важно, чтобы урегулирование ситуации вокруг сохраняющихся просроченных суверенных долгов шло без проволочек".

Украина имеет просроченную суверенную задолженность перед Россией. Для завершения обзора программы и выделения кредитного транша Совет директоров должен был признать, что она в духе доброй воли ведет переговоры об этой задолженности.

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