Выборы главы Всемирного банка оказались безальтернативными

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Процесс выдвижения кандидатов на пост следующего президента Всемирного банка (ВБ) завершился в среду. Единственным претендентом на эту должность оказался нынешний руководитель ВБ Джим Ён Ким. Об этом сообщила позднее в тот же день пресс-служба ВБ, который базируется в Вашингтоне.

Как уточнила пресс-служба, "период выдвижения номинаций на позицию президента Всемирного банка, открывшийся 23 августа, завершился в 6 часов этим вечером" по времени Восточного побережья США (01:00 четверга мск). "Был выдвинут один кандидат - действующий президент Всемирного банка Джим Ён Ким", - отметила пресс-служба. По ее словам, теперь "исполнительные директора проведут в Вашингтоне встречу с кандидатом, рассчитывая завершить процесс отбора (нового главы организации) к ежегодным встречам" ВБ и Международного валютного фонда (МВФ), которые предстоят 3-9 октября.

Министерство финансов США выдвинуло Джим Ён Кима на пост главы ВБ на второй срок в конце августа. Джим Ён Ким родился 8 декабря 1959 года в Сеуле. Переехал с родителями в США в пятилетнем возрасте, вырос в городке Маскатин (штат Айова). В 1982 году с отличием окончил Брауновский университет, имеет докторские степени философии и антропологии.

Джим Ён Ким вступил в должность главы ВБ 1 июля 2012 года. Он является двенадцатым президентом ВБ.

В апреле 2012 года, когда шли выборы президента ВБ, предполагалось, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка тоже выдвинут своего кандидата, который будет представлять страны блока БРИКС. Но этого не произошло, а глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия поддерживает кандидатуру Джима Ён Кима.

Со времени окончания Второй мировой войны в МВФ и ВБ действует негласное "джентльменское соглашение" между США и Западной Европой о распределении высших руководящих должностей. На его основании за американцами фактически закреплен первый по значению пост в банке и второй в фонде, за европейцами - руководство в МВФ. Всемирный банк - это межправительственная финансово-кредитная организация, ведущий мировой инвестиционный институт, объединяющий 184 государства-акционера.