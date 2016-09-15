NYT: Disney объявила об очередных сокращениях из-за финансовых трудностей

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Компания Walt Disney объявила об очередных сокращениях в одном из своих подразделений из-за слабых финансовых показателей. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The New York Times (NYT).

По ее данным, увольнения коснулись отдела цифровых медиа и потребительских продуктов. Всего работы лишатся около 250 сотрудников - 5% рабочей силы, занятой в указанном подразделении.

Как отмечает NYT, это уже далеко не первое сокращение, о котором объявила Disney в последние месяцы. Так, в мае этого года были уволены свыше 300 человек, занятых в отделе разработки видеоигр. Штат тематических парков развлечений Disney также пережил ряд увольнений.

Подразделение Disney, отвечающее за цифровые медиа и потребительские продукты, столкнулось в последние месяцы с финансовыми трудностями, отмечает газета. За третий финансовый квартал текущего года его доходы составили около $324 млн, что на 7% меньше по сравнению с тем же периодом год назад.