Tesla обвинила финдиректора нефтесервисной фирмы в попытке выдать себя за Илона Маска

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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Компания Tesla Motors подала иск против нефтесервисной фирмы Quest Integrity Group, базирующейся в Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом свидетельствуют документы, поступившие в среду в суд округа Санта-Клара (штат Калифорния).
В исковом заявлении утверждается, что финансовый директор Quest Integrity Group Тодд Катц пытался выдать себя за главу Tesla Илона Маска, чтобы получить сведения, которые не были предназначены для распространения. Катц якобы в августе этого года направил электронное письмо с ящика, очень похожего на тот, который ранее использовал Маск, главному финансисту Tesla. В послании, подписанном инициалами главы Tesla, содержалась просьба предоставить финансовые прогнозы и информацию о предварительных заказах на автомобили Model 3.
Истцы утверждают, что за отправкой письма стоит Катц, а также несколько других человек, имена которых не разглашаются. В документах не разъясняется, как именно был сделан такой вывод.
Tesla требует от Quest Integrity Group выплаты компенсации, размер которой пока не установлен. Как отмечается в иске, никакая информация Tesla в результате разглашена не была. Официальных комментариев со стороны Quest Integrity Group пока не последовало.
Представители Tesla ранее заявляли, что планируют наладить серийный выпуск Model 3 в 2017 году. Этот электрокар будет первым, который Tesla ориентирует на массовый рынок. Компания выпускает в настоящее время две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X.