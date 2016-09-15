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Минфин предложил разделить полисы ОСАГО в зависимости от страховой суммы

Экономика и бизнес
15 сентября, 8:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Другим изменением может стать отказ от коэффициента мощности
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предложил разделить полисы ОСАГО на три вида в зависимости от лимита потенциальных выплат, при этом водителю будет предоставлено право выбора. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на финальный вариант поправок ведомства к закону об ОСАГО, подготовленный к совещанию с ЦБ 16 сентября.

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По данным издания, полисы ОСАГО поделят на три вида в зависимости от страховой суммы - это "экономпакет" с действующими сейчас лимитами 400 тыс. руб. за вред имуществу и 500 тыс. руб. за урон здоровью, "стандартный" - с лимитами ответственности страховщика 1 млн руб. по каждому из рисков, и "премиальный набор" с выплатой 2 млн руб. За такие расширения полиса потребуется доплатить - варианты доплаты, по мнению Минфина, должен установить ЦБ.

Вторым изменением может стать отказ от коэффициента мощности в ОСАГО. Одновременно предлагается ввести новый коэффициент нарушений правил дорожного движения - езда в состоянии опьянения, проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 40 км/час, пересечение двойной сплошной. Страховщику предлагается на свое усмотрение применять также коэффициенты за агрессивное или аккуратное вождение.

Кроме того, предусмотрены надбавки за сообщение страховщику заведомо ложных сведений, повлиявших на снижение цены полиса, и за "умышленное содействие наступлению страхового случая или увеличению связанных с ним убытков". Величина новых коэффициентов в поправках не указана.

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Часть поправок посвящена замене денежной выплаты в ОСАГО ремонтом автомобиля. Потерпевшим будет предложен выбор сервиса по согласованию со страховщиком - из числа станций, с которыми у компании заключены договоры. Страховщик при этом несет ответственность за ремонт, в акте приема-передачи устанавливается гарантийный срок "не менее двух месяцев" на работы.

Из финальной версии проекта исчезло положение о многолетних полисах ОСАГО, против которого выступали страховщики, отмечает издание.

По сведениям газеты, в ЦБ считают, что за глобальностью изменений поправки не удастся провести в осеннюю сессию Госдумы. "Избыточность инициатив может стать якорями, которые утопят проект",- сказал источник, знакомый с позицией ЦБ. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что финальный вариант поправок не видели, приоритетными для страхового сообщества являются замена денежной выплаты ремонтом и борьба с мошенниками.

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