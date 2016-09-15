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Правительство Великобритании одобрило проект строительства АЭС Hinkley Point C

Экономика и бизнес
15 сентября, 10:37 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
По сообщению британского правительства, решение было принято после того, как были добавлены меры предосторожности относительно будущих иностранных инвестиций в объекты критически важной инфраструктуры
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ЛОНДОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Правительство Великобритании одобрило проект строительства АЭС Hinkley Point C с китайским участием. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг британским кабинетом министров.

По информации британского правительства, такое решение было принято после того, как были добавлены меры предосторожности относительно будущих иностранных инвестиций в объекты критически важной для страны инфраструктуры.

Заявление правительства

"Вслед за всеобъемлющим анализом проекта Hinkley Point C и пересмотром соглашения с EDF (французская энергетическая компания, которая будет возводить АЭС. - прим. корр.), правительство приняло решение двигаться вперед в отношении (строительства) новой АЭС", - говорится в распространенном правительственном сообщении.

"Однако, министры применят новую законодательную основу для будущих иностранных инвестиций в объекты британской критически важной инфраструктуры, которая будет включать в себя ядерную энергию и применяться после Hinkley", - подчеркивается в коммюнике.

Так, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк пояснил, что "будет введен ряд мер для укрепления безопасности и для того, чтобы гарантировать, что Hinkley не может поменять собственника без одобрения правительства".

Китайские инвестиции

В октябре прошлого года во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенное Королевство было объявлено о том, что китайская компания China General Nuclear приобретет треть акций в проекте по возведению первой за последние 30 лет АЭС в Великобритании. Объем инвестиций китайской компании в строительство станции, которая должна стать одной из самых дорогих в мировой истории, оценивается в £6 млрд ($8 млрд). Общая стоимость проекта оценивается в £18 млрд ($24 млрд). 66,5% акций остается за французской компанией EDF.

Вслед за этим EDF приняла инвестиционное решение по реализации этого проекта, однако новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая возглавила правительство в июле, поставила вопрос на паузу.

Ввод в эксплуатацию новой АЭС общей стоимостью в £18 млрд (более $24 млрд долларов) планируется в 2023 году.

Великобритания на сегодняшний день эксплуатирует 16 атомных энергоблоков на девяти АЭС, которые обеспечивают 15-20% потребностей страны в электроэнергии.

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