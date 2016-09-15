Samsung рассчитывает втрое сократить сроки поставок в Европу за счет сотрудничества с РЖД

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Корпорация Samsung планирует сократить сроки доставки комплектующих на свои заводы в Центральной Европе с 50 дней до 14 дней за счет сотрудничества с "Российскими железными дорогами" (РЖД). Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Samsung Electronics Сан Чжин Пак.
"Мы планируем реализовать инициативу по улучшению логистики. Мы сократим время доставки комплектующих из Владивостока в Центральную Европу с нынешних 50 дней до 14 дней за счет транспортировки по Трансибирской магистрали", - сказал он.
Пак напомнил, что в настоящее время для поставки комплектующих на заводы Samsung в Европе используется морской путь (из Кореи или китайского Даляня в Финляндию через Суэцкий канал).
"В сотрудничестве с Трансибирской магистралью сможем сократить сроки при тех же затратах", - заявил он.
По мнению Пака, это будет не только помогать бизнесу компании, но и развивать Дальний Восток. По Транссибирской магистрали будут доставляться комплектующие на фабрики Samsung в Польше, Венгрии и Словакии.
Пак также отметил, что компания продолжает работать над улучшением конкурентоспособности завода в Калуге и планирует, что произведенные товары будут не только обеспечивать внутренний российский рынок, но и экспортироваться.
"Мы думаем о том, чтобы за счет увеличения продуктивности экспортировать производимые в Калуге стиральные машины на европейский рынок", - сказал Пак.
Ранее ТАСС сообщал, что завод в Калуге запустил в эксплуатацию экспортную линию по производству стиральных машин.