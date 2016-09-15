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"Аэрофлот" рекомендует не перевозить телефон Samsung Galaxy Note 7 в багаже

Экономика и бизнес
15 сентября, 11:19 дата обновления: 15 сентября, 11:35 UTC+3
Samsung 2 сентября объявил массовый отзыв и остановку продаж смартфонов Galaxy Note 7 из-за проблем с аккумуляторными батареями, которые могут взрываться
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в целях безопасности настоятельно рекомендует не перевозить телефон Samsung Galaxy Note 7 в багаже, выключить телефон данной модели на борту самолета и не заряжать его в течение всего полета. Об этом говорится в сообщении компании.

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Ранее аналогичную рекомендацию пассажирам дала авиакомпания S7 Airlines.

Samsung объявил 2 сентября массовый отзыв и остановку продаж смартфонов Galaxy Note 7. Причина - проблемы с аккумуляторными батареями, которые могут взрываться. На фоне этой новости рыночная стоимость южнокорейской компании за два торговых дня (9 и 12 сентбяря) рухнула на 11%, или на $22 млрд, что стало рекордом за последние 8 лет.

Риски, вызванные "взрывными батареями", уже взбудоражили, например, авиационные власти ряда стран, которые призвали пассажиров воздержаться от использования смартфонов во время полетов. Более того, известен случай, когда из-за взрыва смартфона сгорел автомобиль.

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