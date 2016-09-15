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РСА: предложенная Минфином реформа ОСАГО не проходила актуарных расчетов

Экономика и бизнес
15 сентября, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
В РСА считают, что дополнительные предложения по реформированию требуют обсуждения с Банком России, потому что многие пункты связаны с действиями регулятора
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дополнительно подготовленные Минфином предложения по реформированию ОСАГО не проходили актуарные расчеты, более того, по некоторым из инициатив министерства даже нет статистики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

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"Для РСА при обсуждении поправок в закон об ОСАГО приоритетным направлением является борьба с мошенниками. Все дополнительные предложения, которые озвучивает Минфин, мы полагаем, требуют актуарных расчетов, которые на сегодняшний день не проводились, по некоторым из них даже нет статистики", - отметил представитель пресс-службы.

Актуарные расчеты позволяют устанавливать тарифные ставки страхования на основе методов математической статистики.

В РСА считают, что дополнительные предложения по реформированию ОСАГО требуют обсуждения с Банком России, потому что многие пункты, разработанные Минфином, являющимся субъектом законодательной инициативы на страховом рынке, связаны с действиями регулятора.

В этой связи представитель профобъединения отметил, что необходимо дождаться согласованной позиции ЦБ и Минфина, после чего могут потребоваться соответствующие расчеты.

Ранее сегодня газета "Коммерсант" со ссылкой на финальный вариант поправок Минфина к закону об ОСАГО сообщила, что министерство предложило разделить полисы ОСАГО на три вида в зависимости от лимита потенциальных выплат, при этом водителю будет предоставлено право выбора.

По данным издания, полисы ОСАГО будут различаться в зависимости от страховой суммы: "экономпакет" с действующими сейчас лимитами 400 тыс. руб. за вред имуществу и 500 тыс. руб. за урон здоровью, "стандартный" с лимитами ответственности страховщика 1 млн руб. по каждому из рисков и "премиальный набор" с выплатой 2 млн руб. За такое расширение полиса водителям потребуется доплатить. Варианты доплаты, по мнению Минфина, должен установить ЦБ.

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