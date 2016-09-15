МЭР представит предложения по модели управления авторскими правами до конца недели

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития до конца недели представит в правительство предложения по модели управления авторскими правами, сказал журналистам замглавы МЭР Олег Фомичев в кулуарах российско-китайского форума "Инвестиции в инновации".
"У меня сейчас доработанная версия находится на ознакомления, как только мы ее доделаем, я надеюсь, что до конца это недели мы представим в правительство соответствующие предложения и будем инициировать совещание у Игоря Ивановича (1-го вице-премьера Шувалова - прим. ред.)", - сообщил он.