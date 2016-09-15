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РФ выделит $1 млн на проектное сотрудничество в Черноморском регионе

Экономика и бизнес
15 сентября, 12:49 UTC+3 СТРАСБУРГ СТРАСБУРГ 15, сентября. /ТАСС
По мнению спикера Совета Федерации, "это, безусловно, будет способствовать развитию целого ряда проектов и в сфере энергетики, и зеленых технологий, и развития малого и среднего предпринимательства"
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СТРАСБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия выделит $1 млн на развитие проектного сотрудничества в Черноморском регионе. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Народной скупщины (парламента) Сербии Маей Гойкович, которая также возглавляет Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

"Хотела бы привлечь внимание к российской инициативе по развитию проектного сотрудничества в регионе (Черного моря). Правительство России уже приняло решение о выделении миллиона долларов в этот проект. Надеемся, что и другие государства поддержат, примут аналогичные решения", - отметила Матвиенко.

По ее мнению, "это, безусловно, будет способствовать развитию целого ряда проектов и в сфере энергетики, и зеленых технологий, и развития малого и среднего предпринимательства, улучшения региональной и муниципальной инфраструктуры". "Хотели бы, чтобы вы также поддерживали эту инициативу и чтобы она эффективно работала", - добавила сенатор.

Встреча Матвиенко и Гойкович проходит на полях европейской конференции председателей парламентов стран, входящих в Совет Европы. На сегодня также запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Межпарламентской ассамблеей (МПА) СНГ и ПАЧЭС.

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