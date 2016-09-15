Медведев прибыл в Крым для участия в заседании президиума Госсовета

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КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Крым, где примет участие в заседании президиума Госсовета, посвященного развитию транспортной системы юга России. Президиум проведет президент РФ Владимир Путин.
Глава правительства осмотрел с вертолета строительство Керченского моста.
Кроме того, Медведев в ходе своей рабочей поездки ознакомится с ходом реконструкции и строительства новой автодороги "Таврида" и автодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Также председатель правительства и президент РФ осмотрят строительство транспортного перехода через Керченский пролив.