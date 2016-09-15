Улюкаев: приватизация "Роснефти" пройдет до конца года

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Приватизация "Роснефти" пройдет до конца года, заявил журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев.

"По приватизации "Роснефти" в этом году успеваем", - сказал министр.

Он отказался говорить о тех предложениях, которые внесло в правительство Минэкономразвития по этому вопросу. "Когда будет принято решение, тогда и можно будет говорить", - сказал он.

К продаже готовятся 19,5% акций "Роснефти", принадлежащих РФ. Улюкаев отмечал, что оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к действительности. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее сообщал, что после реализации 19,5% акций "Роснефти" будет проведена сделка по продаже 50,08% акций "Башнефти", приватизация которой была отложена на более поздний срок.

Пока о своем интересе к приватизации "Роснефти" заявляла только Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Председатель совета директоров CNPC Ван Илинь говорил, что у корпорации уже есть небольшой пакет акций российской компании, и она была бы не против его увеличить. Одним из условий он называл участие CNPC в управлении "Роснефти", то есть как минимум вхождение представителей китайской компании в совет директоров.

Идея повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль нуждается в дополнительном обсуждении так как она и так высокая, также заявил Улюкаев. "Я считаю эту идею (повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль через НДПИ и акцизы - прим. ред.) недообсужденной, это далеко не лучшее решение. Налоговая нагрузка на нефтяную отрасль довольно большая и слишком часто меняется, что создает неуверенность у инвесторов", - сказал он. По его мнению, был логичный график плавного повышения НДПИ и снижения экспортной пошлины. "Здесь ускорение на мой взгляд избыточное", - отметил министр. "Бюджету потребуются деньги в будущие периоды. Ухудшение налоговой нагрузки в нефтяной отрасли не лучшее решение для будущих периодов", - добавил Улюкаев.