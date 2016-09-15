Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Улюкаев: приватизация "Роснефти" пройдет до конца года

Экономика и бизнес
15 сентября, 12:12 UTC+3
Министр отказался говорить о тех предложениях, которые внесло в правительство Минэкономразвития по этому вопросу
Материал из 1 страницы
© Евгений Курсков/ТАСС

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Приватизация "Роснефти" пройдет до конца года, заявил журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев.

"По приватизации "Роснефти" в этом году успеваем", - сказал министр.

Он отказался говорить о тех предложениях, которые внесло в правительство Минэкономразвития по этому вопросу. "Когда будет принято решение, тогда и можно будет говорить", - сказал он.

К продаже готовятся 19,5% акций "Роснефти", принадлежащих РФ. Улюкаев отмечал, что оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к действительности. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее сообщал, что после реализации 19,5% акций "Роснефти" будет проведена сделка по продаже 50,08% акций "Башнефти", приватизация которой была отложена на более поздний срок.

Смотрите также

МЭР представило свои предложения по приватизации пакета "Роснефти" в правительство
Минэнерго: японские компании интересуются участием в приватизации "Роснефти" и "Башнефти"
Дворкович: шорт-лист претендентов на приватизацию "Роснефти" пока не готов

Пока о своем интересе к приватизации "Роснефти" заявляла только Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Председатель совета директоров CNPC Ван Илинь говорил, что у корпорации уже есть небольшой пакет акций российской компании, и она была бы не против его увеличить. Одним из условий он называл участие CNPC в управлении "Роснефти", то есть как минимум вхождение представителей китайской компании в совет директоров.

Идея повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль нуждается в дополнительном обсуждении так как она и так высокая, также заявил Улюкаев.

"Я считаю эту идею (повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль через НДПИ и акцизы - прим. ред.) недообсужденной, это далеко не лучшее решение. Налоговая нагрузка на нефтяную отрасль довольно большая и слишком часто меняется, что создает неуверенность у инвесторов", - сказал он.

По его мнению, был логичный график плавного повышения НДПИ и снижения экспортной пошлины. "Здесь ускорение на мой взгляд избыточное", - отметил министр.

"Бюджету потребуются деньги в будущие периоды. Ухудшение налоговой нагрузки в нефтяной отрасли не лучшее решение для будущих периодов", - добавил Улюкаев.

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
2
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
РСА: предложенная Минфином реформа ОСАГО не проходила актуарных расчетов
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша и не потерять эстафетную палочку
Темы дня
Реклама