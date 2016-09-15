Москва выступает против решения МВФ предоставить Киеву очередной транш

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Москва продолжает выступать против изменений правил выделения новых траншей МВФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не поддерживаем такое решение, выступаем против. Это последовательная позиция Российской Федерации. Здесь ничего не изменилось", - прокомментировал он выделение Украине очередного транша МВФ.

Ранее совет директоров Международного валютного фонда завершил второй обзор антикризисной программы Украины и выделил Киеву кредитный транш в размере примерно $1 млрд. Совет наметил также планы на будущее. Предполагается, что в случае выполнения программных критериев Украина сможет в ноябре получить транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале будущего года - еще один, примерно на $2 млрд.

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а бывший на тот момент премьер-министром Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

20 декабря 2015 года Украина просрочила выплату России по долгу, и Минфин РФ в связи с этим инициировал процедуру судебного разбирательства. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В начале сентября, как сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу в $3 млрд на 17-20 января 2017 года.