Песков: Путин может проверить строительство моста через Керченский пролив

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который совершает рабочую поездку в Южный федеральный округ, возможно, проверит, как строится мост через Керченский пролив.

"Мы не исключаем, что, если будет принято решение, может состояться посещение стройки моста (через Керченский пролив)", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин сегодня работает в Крыму, в Керчи. "Вместе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым (премьер- министром РФ) они осмотрят объекты в городе, которые нуждаются в ремонте, в восстановительных работах", - уточнил представитель Кремля.

В качестве одного из таких объектов Песков назвал Митридатскую лестницу - достопримечательность Керчи, одно из самых посещаемых туристами мест. Она была возведена на горе Митридат в 1833-1840 годах. Лестница ведет от центральной площади Керчи на вершину горы, несколько ее ярусов образованы 432 ступенями.

Главная цель посещения Керчи Путиным - проведение заседания президиума Госсовета по развитию транспортной системы Юга России. "И строительство дорог в Крыму, и строительство дорог в соседнем Краснодарском крае, это и мост (через Керченский пролив), и другие элементы транспортной инфраструктуры будут на этом совещании обсуждаться", - перечислил Песков.