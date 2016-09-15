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Медведев указал подрядчикам ремонта трассы "Таврида" на важность соблюдения сметы

Экономика и бизнес
15 сентября, 12:54 UTC+3 КЕРЧЬ КЕРЧЬ 15, сентября. /ТАСС
Премьер-министр РФ отметил, что окончательная стоимость работ будет известна по итогам проектирования
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КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание подрядчиков реконструкции автодороги "Таврида" в Крыму на необходимость четко соблюдать заявленную стоимость проводимых работ.

"Надо, чтобы они понимали: такие деньги из воздуха не возникают, и никаких дополнительных резервов на эту тему нет. Подрядчик должен это понимать", - сказал Медведев, который прибыл в Крым с рабочей поездкой. Сразу по прибытии на полуостров он познакомился с ходом строительства и реконструкции автодороги "Таврида".

О том, как ведутся работы, главе правительства рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов. Он отметил, что ранее была представлена предельная стоимость автомобильной дороги "Таврида", которая составляет 138,9 млрд рублей в ценах первого квартала 2016 года.

"Контракт на проектирование заключен; со следующего года мы начнем работы по реконструкции и приведению этой дороги в нормативное состояние - это будет четырехполосная дорога", - заявил Соколов.

Он также отметил, что окончательная стоимость работ будет известна по итогам проектирования.

Позднее  Медведев и Соколов примут участие в заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспортной инфраструктуры юга России, которое проведет президент РФ Владимир Путин.

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