Путин прибыл в Крым, где проведет заседание президиума Госсовета

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Керчь, где проведет сегодня заседание президиума Государственного совета РФ по вопросам развития транспортной системы юга страны. Как ожидается, глава государства может также ознакомиться с ходом строительства Керченского моста.

В предыдущий раз президент посещал Крымский полуостров менее месяца назад - 19 августа, когда он, в частности, принял участие в форуме "Таврида".

Как сообщила пресс-служба Кремля, на сегодняшнем заседании президиума Госсовета будут обсуждаться меры, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры регионов Южного федерального округа (ЮФО). Основными темами станет формирование на юге России участков международных транспортных коридоров и реализация крупных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству портов, дорог и другой инфраструктуры. В заседании примут участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, члены президиума Госсовета, который формируется на ротационной основе из губернаторов, и другие чиновники.

Предыдущее заседание президиума Госсовета под руководством Путина состоялось ровно месяц назад в Волгограде и тоже было посвящено транспортной тематике - развитию внутренних водных путей. Совещание по обустройству транспортной инфраструктуры юга России глава государства проводил в августе 2015 года в Новороссийске. Этого же вопроса Путин коснулся в своем недавнем выступлении на Восточном экономическом форуме, указав на важность развития транспортной инфраструктуры и формирования новых транспортных коридоров.

Накануне Путин провел встречу с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Глава ведомства доложил президенту, в том числе, о существенном - более чем на четверть - росте перевозок через Керченскую паромную переправу.

Тема развития транспортной и другой инфраструктуры в Крыму, где сегодня пройдет заседание президиума Госсовета, среди прочих вопросов поднималась и на встрече президента РФ с единороссами на прошлой неделе. Путин тогда, в частности, рекомендовал им поставить под особый контроль дорожное строительство на полуострове, напомнив о масштабных планах в этой сфере.