Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста

Экономика и бизнес
15 сентября, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Александр Суринов пояснил, что, согласно демографическому прогнозу, доля работающего населения в России будет снижаться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пенсионный возраст в России необходимо повышать. Такое мнение высказал журналистам глава Росстата Александр Суринов.

"Я давно считаю, что пенсионный возраст в России нужно повышать. Лет десять назад пришел к этому выводу. Мы просто не проживем, это мое мнение как гражданина, не как государственного чиновника", - сказал он.

Суринов пояснил, что, согласно демографическому прогнозу, доля работающего населения в России будет снижаться.

Смотрите также
Что ждет пенсионную систему России

"Просто не проживем. Я знаю демографический прогноз, даже оптимистический. Мы просто не проживем - кто-то должен работать. Посмотрите на наших ближайших соседей, на Казахстан. Они это поняли", - добавил он.

Тема повышения пенсионного возраста поднималась на заседании президиума Экономического совета при президенте РФ 25 мая. Бывший министр финансов Алексей Кудрин, который выступал с докладом на заседании, считает, что сбалансировать пенсионную систему без повышения пенсионного возраста невозможно.

Ранее в интервью ТАСС помощник президента Андрей Белоусов заявил, что повышение пенсионного возраста не является неизбежным, но альтернативой ему является рост платежей в Пенсионный фонд со стороны работодателей и населения. По его словам, повышение пенсионного возраста создает дополнительную нагрузку на рынок труда. В случае, если решение о повышении пенсионного возраста будет принято, те граждане, которые не смогут выйти на пенсию и будут вынуждены продолжить работу, могли бы работать в малом бизнесе. Соответственно, надо создавать условия для развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Суринов, Александр Евгеньевич
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
2
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
РСА: предложенная Минфином реформа ОСАГО не проходила актуарных расчетов
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша и не потерять эстафетную палочку
Темы дня
Реклама