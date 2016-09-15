Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пенсионный возраст в России необходимо повышать. Такое мнение высказал журналистам глава Росстата Александр Суринов.

"Я давно считаю, что пенсионный возраст в России нужно повышать. Лет десять назад пришел к этому выводу. Мы просто не проживем, это мое мнение как гражданина, не как государственного чиновника", - сказал он.

Суринов пояснил, что, согласно демографическому прогнозу, доля работающего населения в России будет снижаться.

"Просто не проживем. Я знаю демографический прогноз, даже оптимистический. Мы просто не проживем - кто-то должен работать. Посмотрите на наших ближайших соседей, на Казахстан. Они это поняли", - добавил он.

Тема повышения пенсионного возраста поднималась на заседании президиума Экономического совета при президенте РФ 25 мая. Бывший министр финансов Алексей Кудрин, который выступал с докладом на заседании, считает, что сбалансировать пенсионную систему без повышения пенсионного возраста невозможно.

Ранее в интервью ТАСС помощник президента Андрей Белоусов заявил, что повышение пенсионного возраста не является неизбежным, но альтернативой ему является рост платежей в Пенсионный фонд со стороны работодателей и населения. По его словам, повышение пенсионного возраста создает дополнительную нагрузку на рынок труда. В случае, если решение о повышении пенсионного возраста будет принято, те граждане, которые не смогут выйти на пенсию и будут вынуждены продолжить работу, могли бы работать в малом бизнесе. Соответственно, надо создавать условия для развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства.