Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пенсионный возраст в России необходимо повышать. Такое мнение высказал журналистам глава Росстата Александр Суринов.
"Я давно считаю, что пенсионный возраст в России нужно повышать. Лет десять назад пришел к этому выводу. Мы просто не проживем, это мое мнение как гражданина, не как государственного чиновника", - сказал он.
Суринов пояснил, что, согласно демографическому прогнозу, доля работающего населения в России будет снижаться.
"Просто не проживем. Я знаю демографический прогноз, даже оптимистический. Мы просто не проживем - кто-то должен работать. Посмотрите на наших ближайших соседей, на Казахстан. Они это поняли", - добавил он.
Тема повышения пенсионного возраста поднималась на заседании президиума Экономического совета при президенте РФ 25 мая. Бывший министр финансов Алексей Кудрин, который выступал с докладом на заседании, считает, что сбалансировать пенсионную систему без повышения пенсионного возраста невозможно.
Ранее в интервью ТАСС помощник президента Андрей Белоусов заявил, что повышение пенсионного возраста не является неизбежным, но альтернативой ему является рост платежей в Пенсионный фонд со стороны работодателей и населения. По его словам, повышение пенсионного возраста создает дополнительную нагрузку на рынок труда. В случае, если решение о повышении пенсионного возраста будет принято, те граждане, которые не смогут выйти на пенсию и будут вынуждены продолжить работу, могли бы работать в малом бизнесе. Соответственно, надо создавать условия для развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства.