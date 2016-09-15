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На Московском финансовом форуме обсудят финансовую стратегию РФ и структурные реформы

Экономика и бизнес
15 сентября, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Также будут подняты вопросы влияния информационных технологий на ключевые финансовые институты
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Участники Московского финансового форума, который пройдет в столице 23 сентября, обсудят финансовую стратегию России и структурные реформы, направленные на ускорение темпов роста и обеспечение долгосрочной устойчивости национальной экономики. Об этом говорится в сообщении организаторов форума.

В мероприятии примут участие: заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Нибиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе форума участники планируют обсудить финансовую стратегию России и структурные реформы, направленные на ускорение темпов роста и обеспечение долгосрочной устойчивости национальной экономики, макроэкономическую политику и формирование бюджета.

Кроме того, участники форума обсудят, как новые информационные технологии трансформируют ключевые финансовые институты, а также перспективы развития технологии блокчейн и новейшие разработки для внедрения в финансовой сфере в ближайшие 10-15 лет.

В рамках 13-и панельных дискуссий форума речь пойдет о состоянии долгового рынка, бюджетной и налоговой политике, стратегии развития пенсионной системы, направлениях совершенствования правовой среды в области таможенного дела, перспективах развития финансового контроля и других ключевых вопросах финансовой политики России.

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