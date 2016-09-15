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Рейс "Грозный авиа" не выпускают из Воронежа из-за долгов сторонней компании

Экономика и бизнес
15 сентября, 14:27 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 15, сентября. /ТАСС
Как сообщили ТАСС в аэропорту Воронежа, самолет находится на стоянке
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Самолет АК "Грозный авиа"  не выпускают из аэропорта Воронежа из-за долгов сторонней фирмы, которая задолжала воздушной гавани за аренду судна. Об этом ТАСС сообщил летный директор компании Ануар Кундетов, находящийся в Воронеже.

"Самолет стоит на стоянке, дорогу нам перегородили машиной "Урал", чтобы мы никуда не улетели. Хотя сделать это будет невозможно - службы аэропорта отказываются заправлять самолет топливом, ссылаясь на распоряжение директора", - сказал он.

По словам собеседника агентства, у "Грозный авиа" нет долгов перед аэропортом. "У нас на депозите есть свободные средства. А задолженность есть у фирмы, которая арендовала наш самолет", - пояснил Кундетов. Он также рассказал, что уже авиакомпания уже написала два письма - в воронежскую транспортную прокуратуру и на имя директора аэропорта. "Такой ситуации раньше не было. Мы закончили работу в Воронеже и хотели забрать самолет в Грозный, поэтому пассажиров у нас нет, только экипаж, это технический рейс", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщили  ТАСС в аэропорту Воронежа, самолет находится на стоянке. "Стоит спокойно самолет на стоянке, никем он не заблокирован. Все запланированные вылеты осуществляются по расписанию", - сказали в аэропорту.

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