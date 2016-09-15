Сбербанк запустит биометрическую оплату питания детей в 150 школах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сбербанк запустит биометрическую оплату питания в 150 российских школах до конца года, сообщил журналистам старший управляющий директор банка Игорь Мамонтов.

"До конца года мы подключим 150 школ. Нам очень важно приучить детей к тому, что будет востребовано в их жизни", - сказал он.