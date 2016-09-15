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Путин: строительство Керченского моста идет хорошими темпами, но нужна и инфраструктура

Экономика и бизнес
15 сентября, 15:06 UTC+3
Президент РФ отметил, что транспортный переход обеспечит полноценную интеграцию Крыма в общую транспортную систему страны
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Строительство Керченского моста идет хорошими темпами, но нужно качественно построить и сопутствующую инфраструктуру.

Инфографика Проект моста через Керченский пролив Проект моста через Керченский пролив
Выбран проект строительства переправы в Крым. Инфографика ИТАР-ТАСС

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию транспорта на юге страны.

"Строительство (моста) идет хорошими темпами, но хочу напомнить, что транспортный переход через Керченский пролив - это не только сам мост. Нужно на качественном уровне подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему, обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру как со стороны Краснодарского края, так и на территории Крыма", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что строительство Керченского моста - это "важнейший общенациональный проект", так как этот транспортный переход обеспечит полноценную интеграцию Крыма в общую транспортную систему страны, "создаст дополнительные возможности для экономического роста".

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"Транспортный переход с самого начала эксплуатации должен действовать как единый, слаженный механизм, обеспечивать быстрое и бесперебойное сообщение с Крымом", - заявил глава государства.

Президент просил премьер-министра РФ Дмитрий Медведева "посмотреть внимательно, как идут работы (по дорожному строительству - прим. ТАСС) на этой стороне, на стороне Крыма". Он напомнил в связи с этим, что ранее было принято решение выделить на дорожное строительство на полуострове в этом году дополнительно 5 млрд рублей, что довело объем финансирования этой сферы до 18 млрд рублей.

"Это в принципе солидные средства. Можно было бы еще добавить, но дело уже не в объемах, дело в том, как осваиваются эти ресурсы", - заключил президент.

Преимущества выхода к Черному морю и Каспию

России необходимо активно использовать конкурентные преимущества выхода к Черному и Каспийскому морям как в сфере внутренних, так и для трансграничных перевозок, заявил президент РФ.

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Глава государства отметил, что Южный федеральный округ играет значимую роль в обеспечении экспортно-импортных перевозок, в том числе в рамках международных транспортных коридоров, таких как Север - Юг, и уже сейчас через Азово- Черноморский бассейн идет более трети всего грузопотока российских портов.

"Необходимо активно использовать конкурентные преимущества выхода к Черному и Каспийскому морям, развивать транспортную инфраструктуру, удобную как для внутренних, так и для трансграничных перевозок", - сказал президент. При этом, продолжил Путин, "мы должны исходить не только из текущих потребностей, но и работать на перспективу: анализировать, как будут выглядеть пассажирские и грузовые потоки через пять и десять лет".

Также необходимо учитывать развитие интеграционных процессов и деятельность таких структур как Организация черноморского экономического сотрудничества, сказал президент.

Путин подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры юга России является комплексной задачей, от решения которой зависит социально-экономическое развитие не только этого региона, но и страны в целом.

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