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"Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 9,4% в 2016 году

Экономика и бизнес
15 сентября, 15:22 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Объем поставок с 1 января по 15 сентября вырос на 10,3 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 сентября 2016 года увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 9,4% или на 10,3 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, говорится в сообщении компании.

Экспорт российского газа в Великобританию вырос на 54,7%, во Францию - на 27,1%, в Польшу - на 20%, в Голландию - на 91,5%, в Грецию - на 58,7%, в Македонию - на 20,3%, отмечается в пресс-релизе.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что экспорт "Газпрома" в Европу по итогам 2016 года может превысить 170 млрд кубометров, он не исключил сохранения высоких объемов экспорта газа и в 2017 году.

"Газпром" в 2015 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8% по сравнению с предыдущим годом - до 159,4 млрд кубометров.

Смотрите также

Миллер: "Газпром" за 8 месяцев увеличил экспорт российского газа в Европу на 9,7%
"Газпром": поставки газа во Францию в 2016 году выросли на 27,3%
Миллер: экспорт "Газпрома" в Европу в 2016 г. может превысить 170 млрд кубометров

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