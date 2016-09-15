"Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 9,4% в 2016 году

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 сентября 2016 года увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 9,4% или на 10,3 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, говорится в сообщении компании.

Экспорт российского газа в Великобританию вырос на 54,7%, во Францию - на 27,1%, в Польшу - на 20%, в Голландию - на 91,5%, в Грецию - на 58,7%, в Македонию - на 20,3%, отмечается в пресс-релизе.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что экспорт "Газпрома" в Европу по итогам 2016 года может превысить 170 млрд кубометров, он не исключил сохранения высоких объемов экспорта газа и в 2017 году.

"Газпром" в 2015 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8% по сравнению с предыдущим годом - до 159,4 млрд кубометров.