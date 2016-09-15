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Аксенов: транспортный поток в Крым после ввода Керченского моста возрастет вдвое

Экономика и бизнес
15 сентября, 16:18 UTC+3 КЕРЧЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Глава Крыма также отметил, что осле воссоединения Крыма с Россией ежегодно автомобильный парк региона стал увеличиваться на 20%
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Вид на строящийся мост через Керченский пролив

Вид на строящийся мост через Керченский пролив

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КЕРЧЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Транспортный поток в Крым после ввода в эксплуатацию Керченского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, возрастет вдвое. Об этом  сообщил глава региона Сергей Аксенов на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию транспортной системы юга России.

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Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года. Строительные работы планируется завершить в декабре 2018 года. А ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год.

Источник: Росавтодор

"После ввода Керченского моста объем транспортных средств, которые заезжают на территорию Крыма, вырастет еще в два раза по сравнению с сегодняшним днем", - сказал он.

Аксенов также рассказал, что после воссоединения Крыма с Россией ежегодно автомобильный парк региона стал увеличиваться на 20%. "А в 2015 году произошло увеличение парка более чем на 50%", - уточнил глава республики. "Автомобили в нашей стране стали дешевле, чем были на Украине, крымчане активно стали скупать транспортные средства", - пояснил он.

При этом, добавил он, дорожная сеть Крыма была запроектирована и построена в сороковые-пятидесятые годы прошлого века и не рассчитана на современные нагрузки. Более того, указал Аксенов, рост числа машин в регионе приводит к ускоренному износу дорожной сети. Хотя и без этого износа порядка 80% крымских дорог не соответствуют российским нормативам, отметил политик.

"Такое количество машин вызывает внимание к качеству дорог, которое не соответствуют требованиям, в результате дорожные и мостовые конструкции подвергаются износу, - сказал Аксенов. - Уже сейчас пропускная способность трасс затруднена, особенно в Ялте и Алуште".

Керченская переправа

Аксенов также отметил, что работа Керченской переправы не вызывает нареканий у властей Крыма.

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"Переправа работает как часы", - сказал он, добавив, что транспортная артерия ежегодно наращивает объемы пассажирских перевозок.

По словам Аксенова, если в 2013 году через переправу было перевезено 880 тыс. пассажиров, то в 2014 году ею воспользовались уже 2,8 млн пассажиров, в 2015 - 4,7 млн, а с начала 2016 года - 5 млн человек.

"По легковым автомобилям у нас такая же динамика: если в 2013 году было перевезено 115 тыс. автомобилей, то в 2016 году - 1,4 млн. По грузовым машинам: в 2013 году - 13 тыс. фур, в 2015 - 252 тыс., 2016 - 330 тыс.", - сказал глава Крыма.

Аксенов также сообщил, что за 2,5 года кратно возросли мощности аэропорта Симферополя. "За 2013 год при Украине аэропорт Симферополя обслужил 1,2 млн пассажиров, в 2014 году - 2,8 млн, в 2015 году - 5 млн, за восемь месяцев 2016 года уже обслужено уже 4,2 млн человек", - уточнил глава республики.

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