Медведев: средства на Керченский мост и "Тавриду" большие, новых заявок быть не должно

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/ Объем финансирования в этом году строительства Керченского моста и трассы "Таврида" составит около 200 млрд рублей, новых заявок на увеличение финансирования быть не должно. Об этом заявил премьер- министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Госсовета.

"Лимит финансирования на возведение транспортного перехода составляет в этом году 57,7 млрд рублей, а финансирование Тавриды составит около 140 млрд рублей. По срокам срывов быть не должно. Как и не должно быть несогласованных новых запросов по деньгам, деньги это очень большие. Но самое главное - с трудом изыскиваем возможности для того, чтобы обеспечить финансирование в нынешней непростой ситуации",- сказал Медведев.

Он подчеркнул, что проектирование "Тавриды" должно быть завершено к 30 марта 2017 года, а технико-экономическое обоснование и финансовый аудит - к 1 декабря.

Как заявил глава правительства, мост и трасса "Таврида" должны кардинально изменить транспортную ситуацию на полуострове. По словам Медведева, нынешняя дорога на Керчь находится в очень тяжелом состоянии. "И вот как только будут завершены эти процедуры, нужно будет немедленно выходить и начинать строить, потому что количество грузов, которые перевозятся, возросло кратно, радикально", - сказал премьер.

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