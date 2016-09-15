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Илюмжинов: компании КНР могут принять участие в проекте мессенджера для буддистов Kirsan

Экономика и бизнес
15 сентября, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Через мессенджер передаются сообщения с посланиями Далай-ламы в виде текстовых, аудио- и видео-файлов
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Кирсан Илюмжинов

Кирсан Илюмжинов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российская IT-компания Dialog и президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов могут к зиме договориться об участии китайских партнеров в проекте мессенджера для буддистов Kirsan. Об этом заявил ТАСС президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.

"Уже более года мы ведем переговоры c китайским партнерами. Переговоры ведутся по следующим продуктам: Kirsan messenger, Платформа Интернет-2, а также по другим информационным технологиям", - сказал он, отказавшись уточнять конкретные бизнес-структуры, участвующие в переговорах. "После чемпионата мира (по шахматам, который пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке - прим. ред.) планируем достигнуть определенных договоренностей", - прояснил он сроки возможных соглашений.

Мессенджер Kirsan, разработанный командой Dialog, был запущен летом 2016 г. Цель его создания - объединить буддистов по всему миру и предоставить им платформу для общения. Кроме того, через этот мессенджер передаются сообщения с посланиями Далай-ламы в виде текстовых, аудио- и видео-файлов. На сегодняшний день есть специальные приложения мессенджера для iOS и Android, а также для Windows, Mac OS и Linux. Приложение также можно запустить в браузере.

Интересы "шахматного короля"

Илюмжинов рекомендует инвестировать в развитие высокотехнологичных производств, науку и инновации. "У нас очень много есть разработок и научных технологий, которые утекают на Запад. Вся прикладная наука должна пойти в производство. И тогда у нас будет большой шанс встать в ряд с европейскими державами. Также для инвестиции можно использовать агропромышленный сектор", - отметил он.

Сам глава ФИДЕ заинтересован в инвестициях в аграрный сектор российской экономики. "В первую очередь мне интересен аграрный сектор и импортозамещение, но в кризис у нас все можно поднять. Кризис - это время возможностей. Одни теряют, другие приходят. Идет трансформация нашей экономики. Многие продукты (например, яблоки, помидоры) сейчас выгодно выращивать у нас", - пояснил он.

Илюмжинов участвует в инвестиционном проекте "Первого сахарного Донского завода" в Ростовской области, который начнет строиться в конце этого года. "Ростовская область производит очень много свеклы и, что очень интересно, не имеет ни одного сахарного завода. Будем строить сахарный завод", - рассказал он.

Кроме того, он развивал проект "Индейка Черноземья", который, однако, был заморожен из-за проблем с израильскими партнерами. "В связи с тем, что у них были какие-то внутренние вопросы и проблемы, и они в итоге не смогли дальше инвестировать в проект - пока заморожен. Пока сделаны документы, земля, инфраструктура", - рассказал Илюмжинов.

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