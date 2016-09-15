Минтранс призвал контролировать перевалку грузов за пределами морей РФ

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Максим Соколов предложил скорректировать законодательство в части контроля за перевалкой грузов с судна на судно за пределами территориального моря РФ. Об этом он сказал на заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспортной системы юга России.

По словам министра, в последнее время наметилась тенденция к росту перевалки грузов, в первую очередь нефтепродуктов и зерна, с судна на судно за пределами территориального моря РФ.

"Эта ситуация как раз характерна для Керченского пролива. Осуществление данной деятельности законно, потому что все таможенные процедуры пройдены, но влечет сокращение грузооборота непосредственно в портах РФ. Соответственно, уменьшение поступлений от портовых сборов и должный контроль за судовладельцами по требованиям безопасности мореплавания не соблюдается, потому что это уже вне пределов капитании порта", - отметил Соколов.

Он подчеркнул, что это вызвано недостаточным законодательным регулированием соответствующих правоотношений.

"И в этой связи предлагается, по крайней мере, проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, которые предусматривают регулирование такой деятельности за пределами территориального моря РФ", - отметил министр.