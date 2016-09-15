Вылет самолета "Грозный авиа" задержали в Воронеже из-за неоплаты заправки

ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "Грозный авиа" задержали в аэропорту Воронежа из-за неоплаты заправки, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"Технически самолет не был готов к вылету - он был без топлива, а не заправляли его, потому что заправка не была оплачена. Как только деньги поступили - самолету сразу дали разрешение на вылет", - сказали там.

Как ранее сообщил ТАСС летный директор авиакомпании "Грозный авиа" Ануар Кундетов, самолет Як-42 не выпускают из аэропорта Воронежа из-за долгов сторонней компании, борт заблокирован автомобилем "Урал" на взлетно-посадочной полосе. "У нас на депозите есть свободные средства. А задолженность есть у фирмы, которая арендовала наш самолет", - пояснил он.

Он также рассказал, что авиакомпания уже написала два письма: в воронежскую транспортную прокуратуру и на имя директора аэропорта. "Такой ситуации раньше не было. Мы закончили работу в Воронеже и хотели забрать самолет в Грозный, поэтому пассажиров у нас нет, только экипаж, это технический рейс", - уточнил летный директор компании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, по данном факту начата проверка. "По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в ведомстве.