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ФАС поддерживает предложенную Минфином концепцию реформы ОСАГО

Экономика и бизнес
15 сентября, 17:58 дата обновления: 15 сентября, 18:41 UTC+3
Замглавы ведомства Андрей Кашеваров отметил, что реформа "позволит создавать автомобилистам больше маневров для управления рисками"
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает предложение Минфина по реформе ОСАГО, предполагающей вариативность системы обязательной "автогражданки". Об этом ТАСС сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

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"Идея, на наш взгляд, здравая и позволит создавать автомобилистам больше маневров для управления рисками. Если у вас есть нижнее значение по цене, то, соответственно, включение туда продуктов с большей суммой выплаты кажется вполне логичным", - пояснил Кашеваров.

Он отметил, что предложение Минфина по разделению полисов ОСАГО на три вида в зависимости от лимита выплат уже обсуждалось в правительстве и не вызвало сильных возражений.

По информации газеты "Коммерсантъ", согласно финальному варианту поправок Минфина России к закону об ОСАГО, ведомство предложило разделить полисы ОСАГО на три вида в зависимости от лимита потенциальных выплат, при этом водителю будет предоставлено право выбора.

Таким образом, полисы ОСАГО поделят на три вида в зависимости от страховой суммы - это "экономпакет" с действующими сейчас лимитами 400 тыс. рублей за вред имуществу и 500 тыс. рублей за урон здоровью, "стандартный" - с лимитами ответственности страховщика 1 млн рублей по каждому из рисков, и "премиальный набор" с выплатой в 2 млн рублей. За такие расширения полиса потребуется доплатить - варианты доплаты, по мнению Минфина, должен установить ЦБ.

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