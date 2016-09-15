ФНС предлагает исключить из списка офшоров ряд государств

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России предлагает исключить из перечня стран, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, Эстонию, Грузию, Маврикий, Арубу, Бермудские и Каймановы острова, острова Мэн и Гернси, и включить в список Южную Корею. Соответствующий проект приказа правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ разработан с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами за период с марта по август 2016 года. "За указанный период целый ряд государств и территорий продемонстрировали готовность осуществлять с Россией полноценный обмен налоговой информацией на основании положений конвенции Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам", - отмечается в пояснительной записке к приказу.
Кроме того, из списка может быть исключен и Гонконг, прошедший процедуры, необходимые для вступления в силу международного договора с РФ об избежании двойного налогообложения.
Вместе с тем решение о включении в офшорный список Южную Корею продиктовано ухудшением практики обмена налоговой информацией, поясняет ФНС.
В 2014 году Минфин России опубликовал список, состоящий из 40 "офшоров", в который вошли исключительно низконалоговые юрисдикции. В этом перечне перечисляются страны и территории, с которыми отсутствуют соглашения об избежании двойного налогообложения, или страны и территории, с которыми качество информационного обмена по налоговым вопросам неудовлетворительное.