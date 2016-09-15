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Ставрополье приобретет сельхозтехнику на 1 млрд рублей через Росагролизинг

Экономика и бизнес
15 сентября, 21:29 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 15, сентября. /ТАСС
По данным министерства, за время сотрудничества с регионом Росагролизинг поставил в хозяйства Ставрополья техники, оборудования и племенного скота на общую сумму более 12,4 млрд рублей
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СТАВРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края планируют приобрести сельхозтехнику на 1 млрд рублей через АО "Росагролизинг" в 2017 году. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства сельского хозяйства края.

"В будущем году аграрии Ставрополья планируют приобрести по федеральному лизингу посевную и уборочную технику, навесное и прицепное оборудование на общую сумму свыше 1 млрд рублей", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова.

По данным министерства, за время сотрудничества с регионом Росагролизинг поставил в хозяйства Ставрополья техники, оборудования и племенного скота на общую сумму более 12,4 млрд рублей. Благодаря поставкам, нагрузка на один комбайн в крае снизилась, что позволяет снизить преждевременный износ техники, отмечают в аграрном ведомстве.

"Больше четверти поставок техники в наш регион осуществляет государственная лизинговая компания. В этом году, например, хозяйства Ставрополья приобрели порядка 300 комбайнов, 80 из которых край получил по программам "Росагролизинга", - пояснил Ситников.

АО "Росагролизинг" осуществляет пополнение и обновление племенного поголовья сельскохозяйственных животных, а также техническую и технологическую модернизацию инфраструктуры сельских территорий. За 14 лет работы российским аграриям поставлено порядка 72 тыс. единиц сельхозтехники и 583 тыс. голов племенных животных, сообщают в компании.

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