Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гройсман запланировал "полную энергонезависимость" Украины через пять лет

Экономика и бизнес
15 сентября, 21:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, сентября. /ТАСС
На проведение масштабной кампании по повышению энергоэффективности в бюджете страны предусмотрено 800 млн гривен
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Украина должна нарастить собственную добычу природного газа, чтобы добиться полной энергетической независимости через пять лет. Об этом в четверг, представляя проект бюджета на 2017 год, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Мы должны восстановить добычу своего газа, чтобы выйти на полную энергонезависимость через четыре-пять лет", - сказал он. В этом контексте премьер отметил важность проведение масштабной кампании по повышению энергоэффективности, на что в бюджете предусмотрено 800 млн гривен. "800 млн гривен из бюджета и €100 млн (2,95 млрд гривен) внешних ресурсов, то есть в фонде энергоэффективности мы можем рассчитывать на 3,5-4 млрд гривен", - добавил Гройсман.

На реформу угледобывающей отрасли, по словам премьера, правительство в будущем году планирует потратить 1,8 млрд гривен. "Реформировать угольную отрасль мы предлагаем по двум направлениям: реструктуризация шахт и поддержка шахтеров", - пояснил глава кабмина.

Ранее на этой неделе премьер заявлял, что до 2020 года стране необходимо увеличить собственную добычу газа и отказаться от его импорта. "Нам надо на 7 млрд куб. м газа за пять лет нарастить собственную добычу. Не платить валюту для того, чтобы импортировать", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Гройсман, Владимир Борисович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую улицу в Москве
2
Вылет самолета "Грозный авиа" задержали в Воронеже из-за неоплаты заправки
3
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
4
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
5
Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама