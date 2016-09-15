Гройсман запланировал "полную энергонезависимость" Украины через пять лет

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Украина должна нарастить собственную добычу природного газа, чтобы добиться полной энергетической независимости через пять лет. Об этом в четверг, представляя проект бюджета на 2017 год, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Мы должны восстановить добычу своего газа, чтобы выйти на полную энергонезависимость через четыре-пять лет", - сказал он. В этом контексте премьер отметил важность проведение масштабной кампании по повышению энергоэффективности, на что в бюджете предусмотрено 800 млн гривен. "800 млн гривен из бюджета и €100 млн (2,95 млрд гривен) внешних ресурсов, то есть в фонде энергоэффективности мы можем рассчитывать на 3,5-4 млрд гривен", - добавил Гройсман.

На реформу угледобывающей отрасли, по словам премьера, правительство в будущем году планирует потратить 1,8 млрд гривен. "Реформировать угольную отрасль мы предлагаем по двум направлениям: реструктуризация шахт и поддержка шахтеров", - пояснил глава кабмина.

Ранее на этой неделе премьер заявлял, что до 2020 года стране необходимо увеличить собственную добычу газа и отказаться от его импорта. "Нам надо на 7 млрд куб. м газа за пять лет нарастить собственную добычу. Не платить валюту для того, чтобы импортировать", - сказал он.