Исследование: российским регионам удается сохранить рабочие места, но не реальные доходы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Первое полугодие 2016 года продемонстрировало, что в российских регионах продолжают снижаться реальные доходы, а вместе с ними и потребительская способность населения. При этом некоторым регионам в первой половине года удалось переломить ситуацию с падением промышленного производства и объемов привлеченных инвестиций. Такая информация содержится в аналитическом обзоре "Мониторинг экономической ситуации в России", подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Института Гайдара, Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, совместно с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР).

"В первом полугодии 2016 года региональная картина кризиса изменилась несущественно. Наиболее острыми проблемами остаются спад доходов населения и потребления в подавляющем большинстве регионов", - говорится в исследовании.

Социальные показатели

Минимальное влияние кризис на региональные рынки труда - уровень безработицы минимален (5,5% по данным за май - июль 2016 года), показатели неполной занятости населения также не очень высоки. Однако реальные доходы населения в первом полугодии 2016 года снизились почти на 5%.

"Кризис пока слабо влияет на региональные рынки труда, болевые точки иные. Важнейшая из них - снижение реальных доходов населения, которое продолжилось в 2016 году, спад за первое полугодие составил 4,8%", - говорится в обзоре.

По данным Росстата, сокращение реальных доходов населения продолжалось в большинстве районов РФ, кроме части регионов Центрального федерального округа, Татарстана, Краснодарского края, республик Северного Кавказа и Крыма.

"Менее сильное падение реальных доходов в Центре и в части регионов Юга можно отчасти объяснить более устойчивой динамикой оборонной и пищевой промышленности. Значительны темпы спада доходов в регионах Востока страны, Уральского и Приволжского федерального округов", - отмечают эксперты.

Такими же темпами, как и реальные доходы, снижался уровень потребления населения. Особенно сильное снижение розничной торговли произошло в Москве (на 12%) и Омской области (на 17%).

"Спад розничной торговли за январь - июль 2016 года составил 5,6% к аналогичному периоду 2015 года, он охватил 75 регионов. В их числе все регионы Урала, Сибири, почти все регионы Северо-Запада (за исключением Ленинградской области) и Приволжского федерального округа", - указывается в исследовании.

Снижение темпов строительства

Трехлетний инвестиционный спад в регионах РФ и снижение платежеспособного спроса населения привели к замедлению темпов строительства и ввода жилья. Падение объемов строительства в первом полугодии 2016 года в целом по стране составило более 5% и затронуло 48 регионов.

"Среди экономически развитых регионов наиболее сильный спад наблюдается в Ростовской области (на 36%), Калужской области и Краснодарском крае (на 24%), Нижегородской, Новосибирской и Кемеровской областях (на 15-20%), Ханты- Мансийском АО и Челябинской области (на 11%)", - отмечается в обзоре.

Объемы ввода жилья за отчетный период сократились более чем на 9% по сравнению с первым полугодием 2015 года, показатели снизились в 54 регионах РФ.

"Картина неоднозначная: в Московской области с максимальным объемом ввода жилья (более 10% от общероссийского) продолжался рост (на 6%), в то время как в Москве ввод жилья сократился на 28%. И наоборот, в Санкт- Петербурге ввод жилья вырос на 9% на фоне незначительного сокращения в Ленинградской области. Во всех других регионах со значительными объемами ввода жилья динамика была негативной: в Краснодарском крае, Ростовской области, республиках Татарстан и Башкирия - спад на 2-7%, в Тюменской области - на треть", - подчеркивают эксперты.

Инвестиции и промышленность

Вместе с тем за январь - июль 2016 года некоторым регионам удалось не сократить рост промпроизводства и объем привлеченных инвестиций. Так, согласно исследованию, спад в промышленности был зарегистрирован в 31 регионе РФ, в то время как в прошлом году негативную динамику демонстрировали 36 регионов. Наиболее значительные темпы снижения промпроизводства среди промышленных регионов показали Владимирская область (на 13%), Еврейская АО, Чукотский АО, Амурская область (на 8-12%), Оренбургская, Омская и Челябинская области (на 5-7%).

При этом второй год подряд заметно растет промышленное производство в регионах, где расположены крупные предприятия военно-промышленного комплекса - это Брянская, Московская и Тульская области.

Однако, в отличие от промышленного производства, в первой половине 2016 года продолжился спад инвестиций (на 4,3%). Хотя количество регионов с отрицательной динамикой сократилось - 48 против 56 в январе - июне 2015 года.

"Наиболее значительный рост инвестиций в первом полугодии 2016 года характерен в основном для регионов с небольшим их объемом - это эффект низкой базы, за исключением Ленинградской и Тюменской областей, нефтедобывающих республик Коми и Якутия", - говорится в обзоре.

Переход на дешевые кредиты

В первом полугодии сохранились острые проблемы бюджетов регионов - дефицит и большой долг. Но при том, что объем долга регионов на 1 августа 2016 года (2,66 млрд рублей) не изменился по сравнению с началом года, его структура улучшилась: доля банковских кредитов сократилась с 44 до 35%, бюджетных же, наоборот, выросла - с 34 до 45%.

Однако этот показатель не обнадеживает экспертов. "Такое же улучшение структуры долга происходило и летом 2015 года, но к концу года регионам пришлось опять брать дорогие кредиты банков, чтобы выполнить расходные обязательства", - указывается в исследовании.

Список наиболее закредитованных регионов не изменился - самый большой долг относительно собственных доходов бюджета у Мордовии (185%), Хакасии и Костромской области (122-125%), Северной Осетии, Карелии, Удмуртии, Смоленской и Астраханской областях (100-111%).

"Регионам трудно избежать дефицита, поскольку номинальные доходы консолидированных бюджетов выросли только на 2,7% (из-за почти нулевого роста поступлений налога на прибыль и снижения трансфертов на 12%), а расходы - на 5,7%", - отмечается в обзоре.

Быстрее всего росли расходы на национальную экономику, расходы на социальную сфера также не снижались. "Социальные расходы в большинстве расходов не сокращались из-за приближения выборов. Исключений немного, среди них - Москва", - резюмируют эксперты.