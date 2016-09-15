Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов разберется в ситуации с завышением цен на песок для Крымского моста

Экономика и бизнес
15 сентября, 22:17 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Глава Крыма заявил, что власти приведут в чувство тех, кто думает спекулировать
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Глава Крыма Сергей Аксенов планирует разобраться в ситуации с завышением цен на песок, который добывающие компании полуострова продают строителям Крымского моста и федеральной трассы "Таврида". Об этом Аксенов заявил в четверг вечером в эфире телеканала "Первый крымский".

СПЕЦПРОЕКТ
Весь Крым
Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"Мы приведем в чувство тех, кто думает спекулировать. К сожалению, таких случаев в Крыму достаточно", - отметил Аксенов. Он добавил, что обсуждал эту тему в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным после заседания президиума Госсовета.

Аксенов сообщил, что до вторника, 20 сентября, проведет совещание с недропользователями, а также строителями моста и федеральной трассы. "Во вторник я доложу президенту о ситуации с ценообразованием по песку", - добавил Аксенов.

Крымский мост через Керченский пролив соединит Крым с материковой частью России. Строительство моста началось в феврале 2016 года. Мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость строительства моста через Керченский пролив составит 227,9 млрд руб. Планируется, что движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года.

Трасса "Таврида" будет полностью построена к 2020 году. Четыре из шести ее участков будут готовы уже в 2018 году принять транспортный поток с возведенного Керченского моста. Стоимость строительства федеральной трассы "Таврида" составляет порядка 139 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Ситуация в Крыму
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У пользователей "ВКонтакте" пропали сохраненные ранее аудиозаписи
2
Источник: четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую улицу в Москве
3
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
4
Дочь Трампа оборвала интервью после показавшегося ей критическим замечания о ее отце
5
ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
6
UKAD сообщило, что 53 британца имели разрешение на прием запрещенных веществ
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама