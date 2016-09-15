Аксенов разберется в ситуации с завышением цен на песок для Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Глава Крыма Сергей Аксенов планирует разобраться в ситуации с завышением цен на песок, который добывающие компании полуострова продают строителям Крымского моста и федеральной трассы "Таврида". Об этом Аксенов заявил в четверг вечером в эфире телеканала "Первый крымский".

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"Мы приведем в чувство тех, кто думает спекулировать. К сожалению, таких случаев в Крыму достаточно", - отметил Аксенов. Он добавил, что обсуждал эту тему в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным после заседания президиума Госсовета.

Аксенов сообщил, что до вторника, 20 сентября, проведет совещание с недропользователями, а также строителями моста и федеральной трассы. "Во вторник я доложу президенту о ситуации с ценообразованием по песку", - добавил Аксенов.

Крымский мост через Керченский пролив соединит Крым с материковой частью России. Строительство моста началось в феврале 2016 года. Мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость строительства моста через Керченский пролив составит 227,9 млрд руб. Планируется, что движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года.

Трасса "Таврида" будет полностью построена к 2020 году. Четыре из шести ее участков будут готовы уже в 2018 году принять транспортный поток с возведенного Керченского моста. Стоимость строительства федеральной трассы "Таврида" составляет порядка 139 млрд рублей.