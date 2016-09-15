Аксенов разберется в ситуации с завышением цен на песок для Крымского моста

Аксенов не планирует в случае избрания переходить на работу в ГосдумуПолитика 15 сентября, 23:52
"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубковСпорт 15 сентября, 23:43
У пользователей "ВКонтакте" пропали сохраненные ранее аудиозаписиОбщество 15 сентября, 23:12
Fiat Chrysler отзывает почти два млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 15 сентября, 22:48
Генсек ООН назвал ситуацию в секторе Газа бомбой замедленного действияМеждународная панорама 15 сентября, 22:39
Британское правительство одобрило строительство одной из самых дорогих АЭС в миреЭкономика и бизнес 15 сентября, 22:32
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во ФранцииМеждународная панорама 15 сентября, 22:01
ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3Спорт 15 сентября, 21:58
Великобритания увеличит финансирование "Би-би-си" для борьбы с "российской пропагандой"Международная панорама 15 сентября, 21:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Глава Крыма Сергей Аксенов планирует разобраться в ситуации с завышением цен на песок, который добывающие компании полуострова продают строителям Крымского моста и федеральной трассы "Таврида". Об этом Аксенов заявил в четверг вечером в эфире телеканала "Первый крымский".
"Мы приведем в чувство тех, кто думает спекулировать. К сожалению, таких случаев в Крыму достаточно", - отметил Аксенов. Он добавил, что обсуждал эту тему в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным после заседания президиума Госсовета.
Аксенов сообщил, что до вторника, 20 сентября, проведет совещание с недропользователями, а также строителями моста и федеральной трассы. "Во вторник я доложу президенту о ситуации с ценообразованием по песку", - добавил Аксенов.
Крымский мост через Керченский пролив соединит Крым с материковой частью России. Строительство моста началось в феврале 2016 года. Мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость строительства моста через Керченский пролив составит 227,9 млрд руб. Планируется, что движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года.
Трасса "Таврида" будет полностью построена к 2020 году. Четыре из шести ее участков будут готовы уже в 2018 году принять транспортный поток с возведенного Керченского моста. Стоимость строительства федеральной трассы "Таврида" составляет порядка 139 млрд рублей.