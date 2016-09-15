В Венесуэле в четвертый раз за год продлено чрезвычайное экономическое положение

МЕХИКО, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четвертый раз в текущем году продлил действие указа о чрезвычайном экономическом положении в стране. Об этом говорится в обнародованном в четверг выпуске правительственного вестника Gaceta Оficial. Впервые ЧП в экономике было объявлено еще в январе на фоне продолжающегося падения цен на нефть - основной экспортный товар страны.

Решение продлить действие указа вызвано "чрезвычайными обстоятельствами в социальной, экономической и политической сферах, которые негативно отражаются на конституционном порядке, национальной безопасности, гражданах и государственных институтах", отмечается в тексте документа. Указ наделяет исполнительную власть широкими полномочиями, в частности, дает право задействовать источники финансирования, которые не значатся в законе о государственном бюджете, а также заключать соглашения для получения денежных ресурсов без одобрения других ветвей власти.

В текущем году в Венесуэле резко обострился товарный и продовольственный дефицит, появившийся на фоне затяжного финансово-экономического кризиса. В ряде регионов акции протеста граждан против сложившейся ситуации перерастали в столкновения с правоохранительными органами.

В июле власти Венесуэлы впервые с 19 августа 2015 года разрешили жителям проход через границу между штатом Тачира и колумбийским департаментом Норте-де-Сантандер. За 12 часов поход за едой в соседнюю страну совершили порядка 35 тысяч граждан Боливарианской Республики. Согласно последним данным МИД Колумбии, за последний месяц в стране побывали более 1,7 млн венесуэльцев.