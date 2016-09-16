Лидеры 27 стран Евросоюза обсудят в Братиславе будущее сообщества после Brexit

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Лидеры 27 стран Евросоюза соберутся в пятницу вместе, чтобы обсудить будущее сообщества после решения Великобритании покинуть его. Неформальная встреча глав государств и правительств без участия Лондона пройдет в Братиславе - столице Словакии, которая председательствует в Совете ЕС до конца года.

"Лидеры запустят политическую дискуссию, чтобы дать толчок дальнейшим реформам и развитию Евросоюза с 27 странами-членами после выхода Великобритании из состава ЕС", - рассказали в Совете.

Исторический момент

Глава Евросовета Дональд Туск накануне саммита распространил официальное письмо, в котором высказал свое мнение по нынешнему положению дел. "Я думаю, что важно дать честную оценку текущей ситуации, чтобы обеспечить наилучшую возможную основу для построения нашего будущего. Мы встречаемся в Братиславе в исторический момент. 27 лидеров Европы обсудят будущее союза в связи с первым в истории решением страны покинуть ЕС", - заявил он.

Туск признал, что было бы фатальной ошибкой считать, что негативный результат референдума в Великобритании является всего лишь "специфическим британским вопросом" и "циничной игрой популистов". "Это правда, что кампания за выход из ЕС была полна ложных аргументов и недопустимых обобщений, но правда и то, что голосование по Brexit стало отчаянной попыткой ответить на вопросы, которые миллионы европейцев задают себе ежедневно, вопросы о самой сути политики. Вопросы о гарантиях безопасности граждан и их территории, вопросы о защите их интересов, культурного наследия и образа жизни. Это вопросы, с которыми мы должны были столкнуться, даже если бы Великобритания проголосовала за сохранение членства", - подчеркнул глава Евросовета.

Таким образом, по словам Туска, Брюсселю предстоит исправить многое в сообществе, чтобы сохранить самое лучшее.

"Для того, чтобы добиться успеха, нам нужно быть готовыми принять несколько трудных, но на самом деле простых решений. Речь идет не о новых договорах или процедурных изменениях, нам нужны сильная политическая воля и воображение. Настало время справиться с этой задачей. На самом деле нет никакого другого пути", - заключил председатель Евросовета.

Три главных вызова

Лидеры 27 стран намерены обсудить реформы и развитие сообщества после того, как Великобритания выйдет из состава союза. "В частности, они обсудят то, как более эффективно ответить на опасения граждан Евросоюза, - пояснили в Совете ЕС. - Цель саммита в Братиславе - определить главные вызовы и приоритеты и установить предстоящую работу".

В ведомстве сообщили, что глава Евросовета Дональд Туск провел двусторонние переговоры со всеми лидерами, по итогам которых определил три главных вопроса, стоящих перед ЕС: нелегальная миграция, терроризм и экономическая ситуация. "Они являются ключом к пониманию причин низкого уровня доверия в ЕС", - добавили в Совете.

Как рассказал журналистам в Брюсселе европейский дипломатический источник, возможно, что лидеры ЕС предложат послать пограничников и оборудование в Болгарию, чтобы помочь стране справиться с потоками беженцев на границе с Турцией. "Кроме того, ожидается, что лидеры решат, что все, кто пересекает границы ЕС, включая даже самих его граждан, должны проверяться по соответствующим базам данных", - сказал он.

Создание армии ЕС

По данным ряда европейских СМИ и дипломатических источников в Брюсселе, "на полях" неформальной встречи в Братиславе лидеры ЕС могут помимо прочего обсудить возможность создания армии Евросоюза - с соответствующей инициативой выступили Франция и Германия.

"Этот вопрос может быть также в центре внимания лидеров, особенно после выступления главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера перед Европарламентом, в котором он объявил ряд решений по обороне", - пояснил европейский источник.

Как сообщила ранее газета Le Figaro, министры обороны Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Урсула фон дер Ляйен предложили главе дипломатии ЕС Федерике Могерини кардинально обновить общую оборонную политику Евросоюза в период после выхода Великобритании из состава сообщества. Позже, 14 сентября, глава Еврокомиссии заявил в Европарламенте, что Евросоюз намерен создать "собственный фонд оборонных исследований и инвестиций для обеспечения своих оборонных возможностей". "Для того, чтобы европейская оборона была сильнее, мы предложим до конца года создать Европейский оборонный фонд по продвижению исследований и инноваций", - сказал он, подчеркнув, что "нам нужна более сильная Европа".

Кроме того, по его словам, ЕС в прошлом году принял участие более чем в 30 военных операциях и "должен создать свой единый штаб для них". "Нам нужны единые штаб-квартиры по обороне как часть ЕС, в дополнение к НАТО", - заявил он.

Переговоров не будет

Брюссель не намерен обсуждать переговоры по Brexit до тех пор, пока Великобритания официально не подаст соответствующую заявку. По словам Туска, этот вопрос не включен, в том числе, и в повестку дня саммита в Братиславе. "В этом отношении наша позиция должна оставаться ясной и недвусмысленной: нет переговоров без уведомления", - заявил глава Евросовета.

При этом он подчеркнул, что цель Брюсселя на будущих переговорах - с одной стороны, установить по возможности наилучшие отношения с Лондоном, с другой - быть последовательным, придерживаться единства и настаивать на балансе прав и обязательств. "Если мы сделаем это, то не будет никаких сомнений в пользе пребывания в составе Евросоюза", - отметил Туск.

На состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники выхода из ЕС. Однако для того, чтобы страна смогла фактически покинуть Евросоюз, она должна провести переговоры с Еврокомиссией об условиях выхода и своих будущих отношениях с ЕС. Эти переговоры еще не начались - они могут стартовать только после того, как Лондон подаст официальное письменное уведомление о намерении покинуть ЕС. Ожидается, что это уведомление последует до конца этого года, после чего переговорный процесс займет около двух лет - все это время Великобритания будет оставаться членом ЕС.

Еврокомиссия уже создала рабочую группу для переговоров с Великобританией о ее выходе из ЕС, структуру возглавил Мишель Барнье - бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка (занимал пост в 2010-2014 годах).

Ожидается, что ключевой проблемой на переговорах станет вопрос о торгово-экономических отношениях Великобритании и остальных стран Евросоюза - сможет ли Соединенное Королевство остаться частью единого европейского рынка.