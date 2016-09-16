Власти США объявили об отзыве около одного млн смартфонов Samsung Galaxy Note 7

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская Комиссия по безопасности потребительских продуктов (КБПП) сообщила в четверг, что официально отзывает около одного млн реализованных на территории США смартфонов Samsung Galaxy Note 7 из-за вероятности перегрева и взрыва аккумуляторов.
Как отмечается в заявлении, отзыв касается смартфонов Galaxy Note 7, проданных до 15 сентября текущего года. В ведомстве заявили, что было зафиксировано по меньшей мере 92 случая перегрева батарей, из-за чего в 26 случаях люди получили ожоги. Еще в 55 случаях был нанесен ущерб имуществу.
"Потребители должны немедленно прекратить пользоваться отозванными Galaxy Note 7", - говорится в сообщении. Им рекомендовано обратиться в магазин, где был приобретен смартфон Samsung, и потребовать заменить его на аналогичное устройство с другой батареей.
Ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США призвало пользователей по соображениям безопасности не включать на борту самолетов Galaxy Note 7 из-за существующей угрозы взрыва устройства.
Южнокорейская компания Samsung Electronics 2 сентября объявила о решении приостановить продажи этих смартфонов после нескольких случаев возгорания их аккумуляторов. С момента начала продаж в августе в мире было зарегистрировано несколько случаев взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам.