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Boeing готова оспорить в суде решение Дании о нецелесообразности покупки истребителей F-18

Экономика и бизнес
16 сентября, 2:39 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
В компании уверены, что стоимость и оценки их самолета были оценены неверно
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ОСЛО, 16 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Корпорация Boeing готова в судебном порядке оспорить решение министерства обороны Дании о нецелесообразности приобретения истребителей А/F-18 Super Hornet. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении американской компании.

Датские власти в мае приняли решение о том, что F-16, стоящие на вооружении ВВС королевства, будут заменены на 27 новейших машин F-35A Joint Strike Fighter производства главного конкурента Boeing - американской Lockheed Martin. Эксперты, готовившие рекомендации для ведомства, пришли к выводу, что F-35 по всем параметрам превосходят как А/F-18, так и истребители Eurofighter, которые производит консорциум трех европейских компаний. Суммарная стоимость приобретения и обслуживания самолетов Lockheed Martin была оценена в 56 млрд крон ($8,5 млрд по текущему курсу) против 78 млрд крон ($11,8 млрд) в случае покупки А/F-18 . В Boeing с оценками министерства категорически не согласны и утверждают, что цифры были завышены почти вдвое.

"Мы полагаем, что процедура оценки предложений, проводившаяся министерством обороны, имела существенные недостатки. Стоимость и возможности F/A-18 Super Hornet были оценены неверно, - заявила вице-президент Boeing Дебра Раб. - Мы делаем первый шаг на пути к формальному правовому оспариванию оценок минобороны, поскольку для Дании, а также других стран, которые рассматривают возможность покупки Super Hornet, на кону стоит слишком многое". Компании-поставщики Пентагона регулярно предпринимают попытки оспорить решения минобороны США, однако при проведении европейских тендеров подобные случаи - редкость.

Пока что Boeing запросила у датского ведомства полный пакет документов, на основе которых проводилось сравнение трех моделей истребителей. В министерстве готовы предоставить все необходимые бумаги, однако решение уже было одобрено большинством парламентариев и едва ли будет пересмотрено.

"Хочу отметить, что процесс оценки был очень тщательным и прозрачным, в результате чего по данному вопросу было достигнуто широкое политическое согласие, - заявил информагентству Ritzaus Bureau датский министр обороны и по вопросам сотрудничества Северных стран Петер Кристенсен. - Естественно, что по результатам подобных оценок объявляется победителем и остается довольна лишь одна компания".

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