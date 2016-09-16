"Лукойл" закладывает в бюджет-2017 цену нефти в $40

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" планирует заложить в бюджет компании 2017 года цену нефти в $40 за баррель, но после 2020 года не исключает роста до $100, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава компании Вагит Алекперов.

"К ноябрю, когда будет утверждаться бюджет на 2017 год и трехлетка, мы закладываем пока $40 за баррель нефти и курс рубля к доллару - 65. Плюс мы делаем так называемую прогнозную цену - $50 за баррель при цене рубля 62-63 за доллар", - сказал он.

Алекперов отметил, что прогноз даже консервативный. "Но сегодня надо учитывать, что компания прошла так называемый пик своей инвестиционной активности. Мы модернизировали абсолютно все свои заводы, ввели базовые месторождения и базовые объекты на месторождении Филановского. В Ираке мы совершили основные капиталовложения. И цена, которую мы сегодня прогнозируем, она достаточно консервативна, но комфортна для нашего развития на 2017 год", - пояснил он.

Алекперов добавил, что с 2018 года на ближайшие три года компания ставит в прогнозы уже $50-60 долларов за баррель.

Дефицит нефти

Алекперов отметил, что при рассмотрении модели потребления на среднесрочный период "Лукойл" видит дефицит нефти.

"Сегодня мы замечаем рост потребления, в том числе нефтепродуктов, на Европейском рынке. В этом году продажи там выросли на 2%. Это, конечно, связано с тем, что цена упала, и европейцам стало выгодно ехать в отпуск на своих машинах. На американском рынке тоже идет оживление. Плюс мы видим новый локомотив - Индию. Там строятся новые автомагистрали, выпускается много машин, и мы ждем, что потребление там будет резко расти", - сказал он.

Глава "Лукойла" также отметил, что "в Африке постоянно ощущается дефицит нефтепродуктов". "При этом решения о строительстве и вводе новых атомных станций принимаются после Фукусимы достаточно сдержанно. Поэтому прогноз не только наш, но и наших коллег, что после 2020 года мы снова можем увидеть цену в $100 за баррель", - добавил Алекперов.

Он подчеркнул, что нефтяная отрасль должна быть к этому готова.

"Надо быть к этому готовыми. Наш цикл - как минимум пять -семь лет с момента принятия решения до получения первой нефти. То есть, если мы не будем сегодня принимать решения по геологоразведке, по подготовке месторождений к вводу, мы не будем конкурентоспособны", - отметил глава "Лукойла".

Возместил все затраты

Алекперов рассказал, что "Лукойл" в полном размере возместил все средства, вложенные в проект разработки месторождения "Западная Курна - 2" в Ираке.

"Да (возместили - прим. ред.). Но для того, чтобы начать второй этап, мы должны не только покрывать исторические затраты, но и как-то зарабатывать деньги", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возместила ли компания затраты на проект.

Общие затраты компании на проект на 30 июня 2016 года оценивались в $7,23 млрд.

По словам Алекперова, "Лукойл" сейчас активно обсуждает вторую стадию проекта, инвестиции в которую он оценил еще в $7 млрд.

Месторождение "Западная Курна - 2" расположено на юге Ирака, в 65 км от города Басра. Участниками проекта являются Южная нефтяная компания министерства нефти Ирака и консорциум подрядчиков, состоящий из "Лукойла" (75%) и государственной Северной нефтяной компании Ирака (25%).

Сохранить добычу в РФ на уровне 86-88 млн тонн

Алекперов заявил, что "Лукойл" в 2017 году планирует сохранить объем добычи нефти в России на уровне 86-88 млн тонн.

"На 2017 год мы пытаемся стабилизировать объем производства за счет месторождения Филановского, в Западной Сибири изменяем схемы разработки ряда крупных месторождений. Не хочу говорить об Ираке, там добыча колеблется: то 20 млн тонн, то трех млн тонн", - сказал Алекперов. "Мы в России должны стабилизироваться где-то на уровне добычи в 86-88 млн тонн в год", - добавил он.

Алекперов заявил, что компания смогла пережить период, когда цена нефти рухнула со $110 до $30 за баррель.

"Мы сократили инвестиционную программу там, где это напрямую не влияло на наших работников и на перспективы развития. Мы быстро адаптировались и не снижали резко объемы добычи нефти. Сделали это достаточно плавно и гибко", - отметил Алекперов. "Это позволяет нам сохранять наш объем добычи нефти в пределах 110-120 млн тонн условного топлива", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что у "Лукойла" основные месторождения находятся на достаточно поздней стадии, особенно в Западной Сибири.

"Лукойл" в 2015 году увеличил добычу нефти на 3,6% - до 100,7 млн тонн. В 2016 году компания планирует запустить Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе и месторождение имени Владимира Филановского в Каспийском море.