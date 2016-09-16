"Лукойл" пробурит первую скважину на шельфе Норвегии в конце 2017 - начале 2018 годов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" планирует пробурить первые разведочные скважины на норвежском шельфе в конце 2017 - начале 2018 годов. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил глава компании Вагит Алекперов.

"Мы сейчас активно работаем на норвежском шельфе. Выиграли право работать в "серой зоне", уже готовимся к сейсмическим работам и, скорее всего, в конце 2017 - начале 2018 годов будем бурить там разведочные скважины", - сказал Алекперов.

По его словам, налоговое законодательство Норвегии компенсирует около 87% затрат на геологоразведочные работы, то есть риски по этим проектам "достаточно хорошо разделены между инвестором и государством".

Алекперов отметил, что "Лукойл" рассматривает дальнейшее усиление присутствия компании в этом регионе.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания российского "Лукойла" - Lukoil Overseas North Shelf AS - получила 20-процентную долю в одном из проектов по разработке континентального шельфа Норвегии.

Лицензия на геологоразведку и добычу PL 858 состоит из семи блоков (7234/3,6 и 7235/1,2,3,4,5) на своде Федынского (юго-восточная часть норвежского сектора Баренцева моря). В ходе раунда было распределено 10 лицензий на 40 блоках, предложения стать участниками новых проектов на норвежском шельфе получили 13 международных нефтяных компаний.

Долю в лицензии PL858 на норвежском шельфе также получили Det norske - 40% (оператор проекта), Statoil и Petoro AS - по 20%.