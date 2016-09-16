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Евтушенков: Ozon.ru может стать площадкой для создания "русской Alibaba"

Экономика и бизнес
16 сентября, 3:51 UTC+3 АГАДИР /Корр. ТАСС, Первин Мамед- заде
Глава совета директоров АФК "Система" также сообщил, что компания планирует провести докапитализацию площадки
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АГАДИР /Марокко/, 16 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Популярный интернет-ритейлер Ozon.ru может стать площадкой для проекта создания "русской Alibaba". Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в четверг председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

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В Марокко он в качестве главы Российско-Арабского делового совета (РАДС) принимает участие в работе форума "Марокко - Россия: эффективное экономическое партнерство".

"АФК "Система" - инвестор и акционер крупнейшего в России интернет-ритейлера Ozon.ru, - отметил Евтушенков. - Мы сейчас много ему уделяем внимания, мы слишком много в него уже вложили, собираемся его докапитализировать и сделать крупнейшим интернет-торговцем в России".

"На этом пути достаточно много проблем, но если все сложится удачно, то Ozon.ru будет интернет-торговцем номер один хотя бы в России, а дальше жизнь покажет", - сказал собеседник корреспондента ТАСС.

Форум в Агадире, организованный Всеобщей конфедерацией марокканских предприятий (ВКМП) и РАДС, проходит под девизом "Экономические возможности для стратегического партнерства". В его работе принимают участие чиновники и бизнесмены из обеих стран.

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