Евтушенков: Ozon.ru может стать площадкой для создания "русской Alibaba"

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АГАДИР /Марокко/, 16 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Популярный интернет-ритейлер Ozon.ru может стать площадкой для проекта создания "русской Alibaba". Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в четверг председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.
В Марокко он в качестве главы Российско-Арабского делового совета (РАДС) принимает участие в работе форума "Марокко - Россия: эффективное экономическое партнерство".
"АФК "Система" - инвестор и акционер крупнейшего в России интернет-ритейлера Ozon.ru, - отметил Евтушенков. - Мы сейчас много ему уделяем внимания, мы слишком много в него уже вложили, собираемся его докапитализировать и сделать крупнейшим интернет-торговцем в России".
"На этом пути достаточно много проблем, но если все сложится удачно, то Ozon.ru будет интернет-торговцем номер один хотя бы в России, а дальше жизнь покажет", - сказал собеседник корреспондента ТАСС.
Форум в Агадире, организованный Всеобщей конфедерацией марокканских предприятий (ВКМП) и РАДС, проходит под девизом "Экономические возможности для стратегического партнерства". В его работе принимают участие чиновники и бизнесмены из обеих стран.