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В мире начались продажи iPhone 7

Экономика и бизнес
16 сентября, 5:16 UTC+3
С пятницы смартфон можно купить в нескольких странах, в частности, в США, Австралии и Японии. Новинка также стала доступна для предзаказа в России
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© AP Photo/Rob Griffith
Очередь в Apple Store в Сиднее
Очередь в Apple Store в Сиднее
Очередь в Apple Store в Сиднее
© AP Photo/Rob Griffith
Первые покупатели в Сиднее
Первые покупатели в Сиднее
Первые покупатели в Сиднее
© EPA/JOEL CARRETT
Первые покупатели в Токио
Первые покупатели в Токио
Первые покупатели в Токио
© EPA/FRANCK ROBICHON
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© AP Photo/Rob Griffith
Очередь в Apple Store в Сиднее
© AP Photo/Rob Griffith
Первые покупатели в Сиднее
© EPA/JOEL CARRETT
Первые покупатели в Токио
© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС./ В США и нескольких других странах (так называемые страны первой волны) начинаются продажи нового смартфона от Apple. Цены на iPhone 7 и iPhone Plus стартуют от $649 и $769 соответственно.

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Кроме того, с 16 сентября гаджет стал доступен для предзаказа в некоторых магазинах в России. Стоимость начинается от 56 990 руб. В продажу он поступит 23 сентября.

Презентация новинки прошла 7 сентября в Сан-Франциско. Внешне аппарат несильно изменился, однако Apple добавила новый цвет - Jet Black (глянцевый черный). С точки зрения технологического оснащения, ключевое изменение - отсутствие традиционного разъема для наушников. Конечно, смартфоны имеют более современные процессоры и емкие аккумуляторы.

Для предзаказа в США iPhone 7 стал доступен еще 9 сентября. Как стало позже известно, некоторые модификации закончились еще на этой стадии. Так, до поступления в салоны были распроданы iPhone 7 Plus и iPhone 7 в новом цвете. Однако говорить с уверенностью о том, что на новинки очень высокий спрос, нельзя. Проблема может также заключаться в том, что их изготовили меньше, чем других.

Очереди у Apple Store

Старт продаж какой-либо новинки от Apple всегда сопровождается большими очередями, место в которых люди занимают порой за несколько дней.

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Как пишет портал Mashable, о том, что iPhone 7 Plus и iPhone 7 в цвете Jet Black нельзя будет купить в магазинах без предзаказа, Apple предупредила в четверг. Для многих это стало разочарованием, как, например, для молодого жителя Сиднея, который вместе с друзьями просидел в очереди со среды.

Чтобы извиниться перед клиентами за сложившуюся ситуацию, сотрудник магазина предложил людям, которые пришли именно за теми моделями, которых нет в продаже, в качестве компенсации подарочную карту в Apple Store на 100 австралийских долларов.

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