Кабмин РФ ввел приоритет российских товаров и услуг перед иностранными при закупках

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении приоритета товаров и услуг российского производства перед иностранными при осуществлении закупок. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
"Устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", - говорится в справке к постановлению правительства.
Отмечается, что принятое постановление призвано стимулировать развитие всех отраслей российской экономики и вступает в силу с 1 января 2017 года.