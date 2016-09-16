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Кабмин РФ ввел приоритет российских товаров и услуг перед иностранными при закупках

Экономика и бизнес
16 сентября, 6:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Принятое решение вступает в силу с 1 января 2017 года
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении приоритета товаров и услуг российского производства перед иностранными при осуществлении закупок. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", - говорится в справке к постановлению правительства.

Отмечается, что принятое постановление призвано стимулировать развитие всех отраслей российской экономики и вступает в силу с 1 января 2017 года.

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