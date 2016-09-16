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ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке

Экономика и бизнес
16 сентября, 9:36 UTC+3
Банк входит в топ-100 кредитных организаций России
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России с 16 сентября 2016 года возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению Военно- промышленным банком (ВПБ) сроком на шесть месяцев, говорится в пресс-релизе регулятора.

Согласно приказу ЦБ, полномочия органов управления ВПБ и права его учредителей приостановлены.

Первоочередной задачей деятельности временной администрации является проведение обследования финансового положения ВПБ с целью определения его объективного финансового положения.

Московский Военно-промышленный банк входит в топ-100 кредитных организаций России, основан в 1994 г. Банк занимается кредитованием физических и юридических лиц (преимущественно представители малого и среднего бизнеса), выпуском и обслуживанием банковских карт, расчетно-кассовым и депозитным обслуживанием корпоративных клиентов и привлечением средств граждан во вклады.

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